В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков

Власти Омской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с проливными дождями, которые помешали намеченным сельскохозяйственным работам. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«Из-за обильных осадков нам в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС», — написал губернатор в своем telegram-канале. По его словам, такой шаг позволит аграриям, оформляющим страховку в чрезвычайных случаях, претендовать на страховые выплаты.
В текущем году в регионе застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей от природных бедствий. Губернатор подчеркнул, что несмотря на сложные погодные условия, местные сельхозпроизводители прилагают все усилия для успешного проведения уборочных работ.
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