Путин потребовал отчитаться по проекту, который устранит барьеры с Китаем

Модернизация погранпунктов на Дальнем Востоке сэкономит деньги экспортерам
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Президент Владимир России Путин: важно синхронизировать работу на погранпунктах с планами дорожного строительства
Президент Владимир России Путин: важно синхронизировать работу на погранпунктах с планами дорожного строительства Фото:

Модернизация пограничных пунктов пропуска на границе с Китаев на Дальнем Востоке устранит барьеры во взаимодействии с Китаем. Президент Владимир Путин на совещании по развитию инфраструктуры Дальневосточного округа на ВЭФ-2024 поинтересовался ходом работы по обеспечению КПП подъездными путями. Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская отмечает, что власти создают альтернативу подорожавшим морским перевозкам и транспортировке грузов через Казахстан.

Путин на совещании попросил «отдельно остановиться» на том, что планируется сделать для обеспечения качественными подъездными путями пунктов пропуска на государственной границе. «Мы ускоренно развиваем их инфраструктуру, и очень важно, чтобы эти работы были синхронизированы с планами дорожного строительства», — подчеркнул президент.

Екатерина Заклязьминская отметила, что работа по модернизации КПП, которая будет идти в ближайшие два-три года, крайне важна для устранения барьеров двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем.  «Сейчас сильно подорожала транспортировка грузов морем, увеличение пропускной способности пограничных пунктов позволит минимизировать расходы. Также часть грузов сейчас идет через Казахстан, власти заинтересованы, чтобы они шли непосредственно через российско-китайскую границу», — говорит эксперт.

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Модернизация пограничных пунктов пропуска на границе с Китаев на Дальнем Востоке устранит барьеры во взаимодействии с Китаем. Президент Владимир Путин на совещании по развитию инфраструктуры Дальневосточного округа на ВЭФ-2024 поинтересовался ходом работы по обеспечению КПП подъездными путями. Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская отмечает, что власти создают альтернативу подорожавшим морским перевозкам и транспортировке грузов через Казахстан. Путин на совещании попросил «отдельно остановиться» на том, что планируется сделать для обеспечения качественными подъездными путями пунктов пропуска на государственной границе. «Мы ускоренно развиваем их инфраструктуру, и очень важно, чтобы эти работы были синхронизированы с планами дорожного строительства», — подчеркнул президент. Екатерина Заклязьминская отметила, что работа по модернизации КПП, которая будет идти в ближайшие два-три года, крайне важна для устранения барьеров двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем.  «Сейчас сильно подорожала транспортировка грузов морем, увеличение пропускной способности пограничных пунктов позволит минимизировать расходы. Также часть грузов сейчас идет через Казахстан, власти заинтересованы, чтобы они шли непосредственно через российско-китайскую границу», — говорит эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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