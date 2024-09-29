У Курта Кобэйна и Тони Хоука родился внук

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Внук Курта Кобэйна родился спустя 30 лет после смерти музыканта Фото:

У Фрэнсис Кобэйна, дочери лидера группы «Нирвана» Курта Кобэйна, и Райли Хоука, сына владельца компании Birdhouse Тони Хоука, родился сын 17 сентября. Об этом рассказала сама Фрэнсис в своем блоге.

«Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, самый красивый в мире сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала дочь Кобэйна в своих соцсетях.

В комментариях поклонники поздравили пару с рождением первенца. Также свою любовь к внуку выразил Тони Хоук. Курт Кобэйн, к сожалению, не дожил до появления своего внука. Музыкант погиб около тридцати лет назад.

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У Фрэнсис Кобэйна, дочери лидера группы «Нирвана» Курта Кобэйна, и Райли Хоука, сына владельца компании Birdhouse Тони Хоука, родился сын 17 сентября. Об этом рассказала сама Фрэнсис в своем блоге. «Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, самый красивый в мире сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала дочь Кобэйна в своих соцсетях. В комментариях поклонники поздравили пару с рождением первенца. Также свою любовь к внуку выразил Тони Хоук. Курт Кобэйн, к сожалению, не дожил до появления своего внука. Музыкант погиб около тридцати лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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