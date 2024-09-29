У Курта Кобэйна и Тони Хоука родился внук

Внук Курта Кобэйна родился спустя 30 лет после смерти музыканта
У Фрэнсис Кобэйна, дочери лидера группы «Нирвана» Курта Кобэйна, и Райли Хоука, сына владельца компании Birdhouse Тони Хоука, родился сын 17 сентября. Об этом рассказала сама Фрэнсис в своем блоге.
«Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, самый красивый в мире сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала дочь Кобэйна в своих соцсетях.
В комментариях поклонники поздравили пару с рождением первенца. Также свою любовь к внуку выразил Тони Хоук. Курт Кобэйн, к сожалению, не дожил до появления своего внука. Музыкант погиб около тридцати лет назад.
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