Во Франции пожаловались на последствия поставок сахара с Украины

29 октября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Из-за увеличения поставок сахара с Украины во Франции страдает свекольная отрасль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Увеличение поставок сахара с Украины во Францию повлияли на снижение цен как на сам продукт, так и на свеклу в стране. Так, стоимость сахара упала на 30%, сообщил член парламента Франции Жордан Гиттон в своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. «Всеобщая конфедерация производителей сахарной свеклы (CGB) Шампань-Бургундия предупреждает о последствиях конфликта на Украине для производства свеклы. Действительно, уровень импорта свеклы с Украины увеличился с 20 000 тонн до 400 000 тонн в 2022—2023 годах, а затем до 700 000 тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар», — заявил Гиттон, отметив, что увеличение поставок сахара снизило на него цены на 30%, это повлияло также на снижение цен на свеклу в стране. Его слова передает « Лента.ру». Помимо прочего, Жордан Гиттон добавил, что Евросоюз не защищает французскую свекольную отрасль и разрешает импорт этого продукта, который не соответствует установленным в стране стандартам. Так, на Украине можно использовать до 29 активных веществ при выращивании свеклы, при этом все они запрещены в ЕС. В связи с происходящим Жордан Гиттон в своем обращении к Анни Женевар спрашивает, будет ли французское правительство предпринимать активные действия для защиты свекольной отрасли и вводить для украинских товаров те же требования для производства, которые применяются во Франции. Ранее в ЕС договорились о тарифах на поставки аграрной продукции с Украины. Так, продление беспошлинного ввоза товаров будет продлено до 5 июня 2025 года. Такой режим будет работать, если объемы сельхозпродукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение поставок сахара с Украины во Францию повлияли на снижение цен как на сам продукт, так и на свеклу в стране. Так, стоимость сахара упала на 30%, сообщил член парламента Франции Жордан Гиттон в своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. «Всеобщая конфедерация производителей сахарной свеклы (CGB) Шампань-Бургундия предупреждает о последствиях конфликта на Украине для производства свеклы. Действительно, уровень импорта свеклы с Украины увеличился с 20 000 тонн до 400 000 тонн в 2022—2023 годах, а затем до 700 000 тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар», — заявил Гиттон, отметив, что увеличение поставок сахара снизило на него цены на 30%, это повлияло также на снижение цен на свеклу в стране. Его слова передает «Лента.ру». Помимо прочего, Жордан Гиттон добавил, что Евросоюз не защищает французскую свекольную отрасль и разрешает импорт этого продукта, который не соответствует установленным в стране стандартам. Так, на Украине можно использовать до 29 активных веществ при выращивании свеклы, при этом все они запрещены в ЕС. В связи с происходящим Жордан Гиттон в своем обращении к Анни Женевар спрашивает, будет ли французское правительство предпринимать активные действия для защиты свекольной отрасли и вводить для украинских товаров те же требования для производства, которые применяются во Франции. Ранее в ЕС договорились о тарифах на поставки аграрной продукции с Украины. Так, продление беспошлинного ввоза товаров будет продлено до 5 июня 2025 года. Такой режим будет работать, если объемы сельхозпродукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года.