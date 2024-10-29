Песков отреагировал на решение вологодских властей продавать алкоголь два часа в день

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Вологодской области ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. Он отметил, что это является прерогативой региональных властей.
«Это прерогатива региональных властей», — заявил Песков в комментарии Life.ru. Продажа алкогольной продукции в магазинах Вологодской области будет осуществляться в течение ограниченного временного интервала — с 12:00 до 14:00 ежедневно.
Ранее губернатор региона Георгий Филимонов разъяснил введение ограничений на продажу алкоголя в регионе. Он заявил, что в будние дни продажа алкоголя будет ограничена двумя обеденными часами, в то время как в выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли, передает «Национальная служба новостей». Ожидается, что данные изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
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