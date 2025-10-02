Раненый танкист спас товарища, пронеся его под обстрелом ВСУ полтора километра

Раненый танкист из российской группировки войск «Днепр» с позывным Уголек спас сослуживца, потерявшего сознание после ранения в голову. Он пронес его на себе под минометным обстрелом ВСУ 1,5 километра.
«Моего механика ранит в голову, меня в ногу, и так контузило немного… Он теряет сознание. Я его тащу на себе. До ближайшего подвала я его дотащил, и там уже медики прибежали к нам», — рассказал Уголек агентству ТАСС.
По его словам, во время обстрела механик-водитель получил ранение головы и потерял сознание, а сам Уголек был ранен в ногу и получил контузию. Несмотря на травмы, он на себе донес товарища до ближайшего укрытия, преодолев полтора километра под постоянным огнем. Уголек родом из Башкирии. За службу он был награжден двумя медалями «За отвагу» и медалью «За храбрость» II степени.
Ранее штурмовик группировки «Восток» с позывным Линза также рассказал, как выжил при минометном обстреле ВСУ в Днепропетровской области. Он укрывался под водой, дыша через стебель камыша, когда по нему и его группе начался минометный обстрел. Во время переправы на их группу напал FPV-дрон, после чего начался минометный обстрел. Линза получил контузию уха и ранения ноги, но был эвакуирован товарищами.
