Международные резервы РФ за неделю увеличились на рекордную сумму

Международные российские резервы увеличились на 0,7 млрд долларов за неделю и составляют 713,3 млрд долларов. Об этом сообщил Банк России.
«Международные резервы России на 26 сентября составили 713,3 млрд долларов», — указано в сообщении. Его приводит «Интерфакс». Отмечается, что на 19 сентября они равнялись 712,6 млрд. Всего за неделю их сумма увеличилась на 0,7 млрд долларов.
На прошлой неделе международные резервы России увеличились сразу на 7,5 млрд долларов, достигнув отметки 712,6 млрд долларов на 19 сентября. Об этом сообщало RT. Международные резервы включают валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ, которыми управляют Банк России и правительство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.