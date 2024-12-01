Песков рассказал, верил ли Путин в стабильность в отношениях с Меркель

Песков: Путин рассчитывал на диалог с ФРГ, это не совпало с настроением Меркель
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Путин рассчитывал на положительный диалог с ФРГ, это не совпало с настроением Меркель, заявил Песков
Путин рассчитывал на положительный диалог с ФРГ, это не совпало с настроением Меркель, заявил Песков Фото:

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин при диалоге с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель искренне стремился к стабильности и предсказуемости в геополитических отношениях через сотрудничество. По его мнению, мысли, описанные немецким политиком в мемуарах, искажены истинным настроем экс-канцлера.

«Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент с беседой опубликован в telegram-канале журналиста.

Дополнительно Песков отметил, что настрой Ангелы Меркель мог не полностью соответствовать ожиданиям Путина. По его мнению, это и создавало определенные трудности в понимании и взаимодействии между лидерами. «По всей видимости, не совсем это корреспондировалось с истинным настроем, который тогда был внутри Меркель самой», — заявил представитель Кремля.

Ранее в продажу вышли мемуары Меркель «Свобода: воспоминания 1954—2021». В них политик поделилась впечатлениями от общения с президентом России, а также новоизбранным главой США Дональдом Трампом. Экс-канцлер вспомнила казус с собакой главы РФ и поделилась, почему была против вступления Украины в НАТО.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин при диалоге с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель искренне стремился к стабильности и предсказуемости в геополитических отношениях через сотрудничество. По его мнению, мысли, описанные немецким политиком в мемуарах, искажены истинным настроем экс-канцлера. «Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеофрагмент с беседой опубликован в telegram-канале журналиста. Дополнительно Песков отметил, что настрой Ангелы Меркель мог не полностью соответствовать ожиданиям Путина. По его мнению, это и создавало определенные трудности в понимании и взаимодействии между лидерами. «По всей видимости, не совсем это корреспондировалось с истинным настроем, который тогда был внутри Меркель самой», — заявил представитель Кремля. Ранее в продажу вышли мемуары Меркель «Свобода: воспоминания 1954—2021». В них политик поделилась впечатлениями от общения с президентом России, а также новоизбранным главой США Дональдом Трампом. Экс-канцлер вспомнила казус с собакой главы РФ и поделилась, почему была против вступления Украины в НАТО.
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