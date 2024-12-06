Введение во Храм Пресвятой Богородицы 8 декабря: как праздновать

Чему посвящен праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы
Святые Иоаким и Анна, папа и мама Богородицы очень долго страдали от бесплодия. Многие годы они молились Господу, просили дать им ребенка. Пара пообещала, что если ей удастся стать родителями, то они посвятят свое дитя Богу.
Согласно преданию, зачать и родить ребенка пара смогла, когда Анне было около 70 лет. Новорожденную девочку назвали Марией. Первые три года своей жизни она жила с родителями и была окружена их любовью и заботой.
Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна привели ее в храм, где священник молитвенно посвятил девочку Богу. С тех пор будущая Богородица жила при храме. Там она обучалась грамоте и рукоделию, изучала Священное Писание, постигала основы христианской нравственности, совершала послушания.
День Введения во Храм Пресвятой Богородицы связан у православных с самыми светлыми чувствами. Верующие воспринимают этот день как важный этап на пути Девы Марии, которая в будущем станет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего.
Что такое отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы
Праздник Введения — один из двунадесятых праздников. Так называют двенадцать важнейших после Пасхи праздничных дат. Почти все их отмечают в течение нескольких дней. Помимо дня самого праздника, выделяют также предпразднество, попразднество и отдание праздника.
В ходе предпразднества верующие готовятся к важному событию, в период попразднества продолжают радоваться ему, а день отдания становится заключительным в череде праздничных дат. Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы отмечают 4 декабря, а отдание приходится на 8 декабря.
Как нужно провести день отдания Введения во Храм Пресвятой Богородицы
В день отдания в церквях совершают Божественную Литургию, во время которой повторяют многие песнопения главной праздничной службы. Также 8 декабря многие православные совершают поездки в монастыри, стараются приложиться к святыням и посвятить время молитве.
Все дни празднования Введения приходятся на Рождественский пост, поэтому продукты животного происхождения употреблять не принято. Правда, 4, 7 и 8 декабря разрешена рыба.
Приметы на 8 декабря
По народному календарю, на День отдания праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы приходится Климентьев день или Клим Холодный. В старину считалось, что снегопад в этот день предрекает дождливое лето. Если снега нет, но в предыдущие дни успели сформироваться большие сугробы, то это воспринимали как обещание богатого урожая в следующем году.
На Клима Холодного женщины предпочитали быть дома, заниматься рукоделием и не делать тяжелой работы. Ссоры, ругань вмешательство в чужие дела считались плохой приметой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.