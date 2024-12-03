Встречаем морозы и ищем суженого: приметы и традиции на Введенье 4 декабря

В среду 4 декабря все православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Именно в этот день Марию в трехлетнем возрасте привели в Иерусалимский храм. В народе же праздник получил название Введение — и ассоциировался в первую очередь с приходом зимы. О приметах и традициях праздника — в материале URA.RU.
Традиции на Введенье
Верующие люди начинали праздник с похода в церковь. В храме девушки обращались к Богородице — считалось, что 4 декабря можно попросить в молитве о благополучном браке, удачных родах и счастье для детей. Покровительница и заступница женской судьбы помогала всем женщинам, которые искренне попросят.
Праздник Введенья считался спокойным и семейным, так что его часто проводили в кругу родных и близких. Также считалось, что 4 декабря необходимо приветствовать приходящий мороз, чтобы удачно провести зиму. Для того, чтобы провести предстоящие холода в тепле, в доме сильно топили печь.
Что можно и нельзя делать на Введенье
На Введенье девушки часто гадали на будущего мужа. Считалось, что суженый должен прийти во сне. Перед сном девушки говорили «Святое Введенье, веди меня туда, где мне жить». После этого будущая невеста должна была увидеть сон, в котором ей покажется дом будущего мужа.
Если же будущий муж уже выбран, но еще не подозревает об этом, то на Введенье можно приворожить его. Для этого девушка давала понравившемуся парню выпить освященной воды. В народе верили, что 4 декабря такая вода становится приворотной, и молодой человек после хотя бы одного глотка не сможет устоять и влюбится.
Так как 4 декабря еще продолжается Рождественский пост, на стол не ставили мясо, яйца и молоко. Но в честь праздника разрешалось выпить немного вина и приготовить рыбу. Поэтому рыбаки старались поймать свой последний улов 4 декабря — считалось, что дальше до весны пойманная рыба окажется невкусной.
Приметы на погоду на Введенье
Погода на Введенье помогала определить, что ждет за окном в ближайшие дни, лучше любого метеоролога. Так, если на праздник стояла теплая погода, значит и в ближайшие дни похолодания не ожидается. А вот если еще до рассвета небо чистое и видны звезды — значит, скоро придут холода. Также о предстоящем морозе говорило резкое похолодание — если на Введенье пришли заморозки, значит, до Рождества ждать оттепели не стоит.
История праздника
В православии 4 декабря считается днем, когда родители Девы Марии отвели свою дочь в храм. Иоаким и Анна обещали богу, что если он подарит им ребенка — они отдадут его на служение в Иерусалимский храм.
Через три года после рождения Марии они сдержали свое обещание. Богородицу отправили в храм 4 декабря, где ее воспитывал Иоанн Предтеча. В храме Мария много молилась и изучала Священное Писание. Богородица жила в Иерусалимском храме, пока ей не исполнилось пятнадцать лет, а затем начала жить с выбранным ей в жены вдовцом Иосифом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.