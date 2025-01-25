На Украине заявили, что Трамп оборвал связь с Киевом

Президент США Дональд Трамп уволил всех сотрудников, занимавшихся украинскими вопросами. Как сообщает депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, это сделано с целью прекращения связей с Киевом и для будущего аудита.
«Прерываются поставки вооружений из-за отстранения чиновников, ответственных за логистические цепочки и юридическую передачу», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. Сейчас украинский депутат находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Парламентарий считает, что действия Трампа направлены на решение нескольких задач. Так, он останавливает поставки вооружений, разрывает связи между Киевом и представителями государства в высших эшелонах власти США, а также исключает возможности для утечки информации при проведении аудита в будущем.
По распоряжению Дональда Трампа 21 января были временно приостановлены все программы военной помощи другим странам на срок до 90 дней. Согласно документу, политика США теперь направлена на то, чтобы вся будущая помощь другим странам строго соответствовала внешнеполитическим целям американского президента, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.