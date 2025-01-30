Борт летевший из Петербурга в Калининград совершил аварийную посадку

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Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Пулково в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт отправления
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Пулково в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт отправления Фото:

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6323 из Пулково в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт для аварийной посадки. Причиной стала активация системы пожарной сигнализации во время набора высоты.

«Пассажирский самолёт авиакомпании „Россия“, который вылетел из Пулково в Калининград, совершил аварийную посадку в Петербурге. <...> Во время полёта в багажном отделении сработал индикатор пожара. На борту находилось 96 пассажиров и пять членов экипажа», — сообщает 78.ru. Посадка прошла успешно. По факту случившегося проводится проверка.

Пресс-служба авиакомпании рассказала 78.ru, что сейчас специалисты технических служб занимаются выяснением причин срабатывания сигнализации. Пассажиры были отправлены в Калининград резервным бортом.

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Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6323 из Пулково в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт для аварийной посадки. Причиной стала активация системы пожарной сигнализации во время набора высоты. «Пассажирский самолёт авиакомпании „Россия“, который вылетел из Пулково в Калининград, совершил аварийную посадку в Петербурге. <...> Во время полёта в багажном отделении сработал индикатор пожара. На борту находилось 96 пассажиров и пять членов экипажа», — сообщает 78.ru. Посадка прошла успешно. По факту случившегося проводится проверка. Пресс-служба авиакомпании рассказала 78.ru, что сейчас специалисты технических служб занимаются выяснением причин срабатывания сигнализации. Пассажиры были отправлены в Калининград резервным бортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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