Борт летевший из Петербурга в Калининград совершил аварийную посадку

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6323 из Пулково в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт для аварийной посадки. Причиной стала активация системы пожарной сигнализации во время набора высоты.
«Пассажирский самолёт авиакомпании „Россия“, который вылетел из Пулково в Калининград, совершил аварийную посадку в Петербурге. <...> Во время полёта в багажном отделении сработал индикатор пожара. На борту находилось 96 пассажиров и пять членов экипажа», — сообщает 78.ru. Посадка прошла успешно. По факту случившегося проводится проверка.
Пресс-служба авиакомпании рассказала 78.ru, что сейчас специалисты технических служб занимаются выяснением причин срабатывания сигнализации. Пассажиры были отправлены в Калининград резервным бортом.
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