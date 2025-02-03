В Госдуме отреагировали на идею отменить пенсионную реформу

В России сейчас невозможно снизить возраст выхода на пенсию из-за демографической ситуации. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, соотношение трудоспособного населения и пенсионеров не позволяет сократить возраст пенсионного выхода.
«Внесены изменения в законодательство, согласно которым каждый из нас будет немножко дольше работать и немножко дольше обеспечивать сегодняшних пенсионеров, потому что те демографические ямы, которые мы пережили, не позволяют нам без этого решения достойно обеспечивать пенсионеров», — пояснила Бессараб в интервью NEWS.ru. Депутат подчеркнула, что по указанию президента РФ Владимира Путина, правительство вместе с Госдумой прилагают максимальные усилия для того, чтобы пенсионные выплаты соответствовали уровню инфляции и чтобы реальные доходы пенсионеров не уменьшались.
Бессараб акцентировала внимание на статистических данных, согласно которым из 75 миллионов лиц трудоспособного возраста насчитывается почти 43 миллиона пенсионеров. Она подчеркнула, что каждый трудоспособный гражданин вносит 22% от своей заработной платы в Фонд социального страхования, который направлен на пенсионное обеспечение. «Желательно, чтобы мы с вами получали, когда выйдем на пенсию, 40% от утраченного заработка. То есть для хороших социальных выплат нам нужно два человека на одного неработающего. Как вы можете понять, 75 млн и 43 млн — здесь никак не получается два человека на одного пенсионера», — уточнила парламентарий.
Ранее депутат ГД Николай Новичков выступил с предложением аннулировать проведенную пенсионную реформу в интересах социального прогресса России. Он выразил мнение, что начать ревизию пенсионной реформы можно с Дальнего Востока и Арктики. Затем опыт можно распространить на центральные регионы России, передает «Царьград».
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