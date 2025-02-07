Российских солдат пытались убить FPV-очками, которые взрываются при включении

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FPV-очки используются для дополненной реальности
FPV-очки используются для дополненной реальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В отношении российских военнослужащих в зоне СВО была совершена попытка диверсии. Как сообщил представитель АО «НПП» Игорь Потапов, неизвестные отправили партию FPV-очков, которые взрывались при детонации. 

«Неизвестные попытались совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков. При включении происходила детонация», — поделился с ТАСС Потапов. 

Военкоры уточняют, что в девайсы Skyzone были заложены заряды. Под корпусом рядом с виском вложили  10–15 граммов пластида.

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В отношении российских военнослужащих в зоне СВО была совершена попытка диверсии. Как сообщил представитель АО «НПП» Игорь Потапов, неизвестные отправили партию FPV-очков, которые взрывались при детонации.  «Неизвестные попытались совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков. При включении происходила детонация», — поделился с ТАСС Потапов.  Военкоры уточняют, что в девайсы Skyzone были заложены заряды. Под корпусом рядом с виском вложили  10–15 граммов пластида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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