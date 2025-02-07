Российских солдат пытались убить FPV-очками, которые взрываются при включении

В отношении российских военнослужащих в зоне СВО была совершена попытка диверсии. Как сообщил представитель АО «НПП» Игорь Потапов, неизвестные отправили партию FPV-очков, которые взрывались при детонации.
«Неизвестные попытались совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков. При включении происходила детонация», — поделился с ТАСС Потапов.
Военкоры уточняют, что в девайсы Skyzone были заложены заряды. Под корпусом рядом с виском вложили 10–15 граммов пластида.
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