В США признали победу Путина после беседы с Трампом

Newsweek: Путин победил еще до беседы с Трампом по Украине
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В США подчеркнули, что Дональд Трамп сразу согласился на все установки от Владимира Путина
В США подчеркнули, что Дональд Трамп сразу согласился на все установки от Владимира Путина Фото:

Президент США Дональд Трамп заранее согласился с требованиями президента России Владимира Путина перед началом переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщает Newsweek.

«Похоже, США согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров», — отмечают журналисты в своем материале, ссылаясь на экспертов. Те отметили «дискурсивную победу» России. Такие тезисы прозвучали после того, как Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет открыто подчеркнули, что Украина вряд ли станет членом НАТО. 

Журналисты также напомнили, что сейчас Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу работать над прекращением украинского конфликта в течение ста дней. Лидеры РФ и США провели переговоры по телефону 12 февраля. 

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Президент США Дональд Трамп заранее согласился с требованиями президента России Владимира Путина перед началом переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщает Newsweek. «Похоже, США согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров», — отмечают журналисты в своем материале, ссылаясь на экспертов. Те отметили «дискурсивную победу» России. Такие тезисы прозвучали после того, как Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет открыто подчеркнули, что Украина вряд ли станет членом НАТО.  Журналисты также напомнили, что сейчас Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу работать над прекращением украинского конфликта в течение ста дней. Лидеры РФ и США провели переговоры по телефону 12 февраля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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