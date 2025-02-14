В США признали победу Путина после беседы с Трампом

Президент США Дональд Трамп заранее согласился с требованиями президента России Владимира Путина перед началом переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщает Newsweek.
«Похоже, США согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров», — отмечают журналисты в своем материале, ссылаясь на экспертов. Те отметили «дискурсивную победу» России. Такие тезисы прозвучали после того, как Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет открыто подчеркнули, что Украина вряд ли станет членом НАТО.
Журналисты также напомнили, что сейчас Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу работать над прекращением украинского конфликта в течение ста дней. Лидеры РФ и США провели переговоры по телефону 12 февраля.
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