В сети супермаркетов «Светофор» обнаружили опасный «мясной клей»

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В «Светофоре» в молочной продукции обнаружили «мясной клей», скрепляющий мясо
В «Светофоре» в молочной продукции обнаружили «мясной клей», скрепляющий мясо Фото:

В сети магазинов «Светофор» выявлен фальсифицированный мясной клей в молочной продукции. Об этом сообщают журналисты. Отмечается также, что данная продукция поставлялась в сети магазинов по всей стране. Мясным клеем называют запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Он используется для скрепления кусочков мяса друг с другом и запрещен техрегламентом.

«На полках [магазинов „Светофор“] обнаружили творог и мороженое с мясным клеем, а также молочные продукты без указания на содержание растительных жиров», — передает Life.ru. В ходе масштабных рейдов проведенных в нескольких регионах России была обнаружена продукция с нарушениями.

Кроме того, выяснилось, что один и тот же производитель поставлял фальсифицированную продукцию в разные магазины сети по всей стране. Материалы расследования переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства.

До этого также сообщалось, что прокуратура и Федеральная налоговая служба заинтересовались сетью магазинов «Светофор». Специалисты выявили, что представители магазинов пытались уйти от налогов, а также поставляли продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. 

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В сети магазинов «Светофор» выявлен фальсифицированный мясной клей в молочной продукции. Об этом сообщают журналисты. Отмечается также, что данная продукция поставлялась в сети магазинов по всей стране. Мясным клеем называют запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Он используется для скрепления кусочков мяса друг с другом и запрещен техрегламентом. «На полках [магазинов „Светофор“] обнаружили творог и мороженое с мясным клеем, а также молочные продукты без указания на содержание растительных жиров», — передает Life.ru. В ходе масштабных рейдов проведенных в нескольких регионах России была обнаружена продукция с нарушениями. Кроме того, выяснилось, что один и тот же производитель поставлял фальсифицированную продукцию в разные магазины сети по всей стране. Материалы расследования переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства. До этого также сообщалось, что прокуратура и Федеральная налоговая служба заинтересовались сетью магазинов «Светофор». Специалисты выявили, что представители магазинов пытались уйти от налогов, а также поставляли продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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