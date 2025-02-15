В России по-новому будут проводить медосвидетельствование на опьянение

Минздрав России разработал актуализированный порядок проведения медицинского освидетельствования водителей. В документе, размещенном на официальном портале проектов нормативных актов, речь идет об алкогольном, наркотическом опьянении и любом другом токсическом воздействии.
«Уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача», — указано в проекте приказа министерства. Новый регламент предусматривает проведение освидетельствования и вынесения заключения по результатам при оказании медпомощи в экстренной форме (например служат пострадавшие в ДТП).
Ведомство также предлагает изменить перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. В документе уточнены вопросы получения добровольного согласия на освидетельствование и основания вынесения заключения об отказе его проводить.
В конце 2024 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект, подразумевающий ужесточение штрафов за вождение в нетрезвом виде, напоминает телеканал 360. В конце января этого года МВД предложило упростить порядок оформления пьяных водителей, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.