Юристы предупредили о риске потерять квартиру при покупке жилья в рассрочку

Владельцы жилой недвижимости, взявшие квартиру или дом а рассрочку, могут лишиться и собственных средств и жилья. Такие риски грозят покупателям, взявшим квартиру у застройщика в рассрочку. Об этом предупредила основатель правовой экосистемы «Инициатор» Венера Шайдуллина.
«Основной риск для покупателя заключается в том, что рассрочка от застройщика юридически оформляется как договор купли-продажи с отложенным платежом, а не как кредитный договор, что означает отсутствие защиты, которую предоставляет закон об ипотеке. При потере платежеспособности покупатель может потерять не только внесенные деньги, но и право на жилье», — рассказала «Известиям» основатель правовой экосистемы «Инициатор» Венера Шайдуллина.
Также она указала на риск двойных продаж и проблем с недостроем, поскольку механизмы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в данном случае отсутствуют. В большинстве случаев застройщики предлагают рассрочку на период от одного до трех лет, а это влечет высокие ежемесячные платежи.
«Например, при стоимости квартиры в 5 млн рублей и рассрочке на 24 месяца платеж составит около 208 тыс. рублей в месяц без учета процентов. Неспособность вовремя внести взнос может привести к штрафам, повышению процентной ставки или расторжению договора», — сертифицированный специалист по недвижимости в «Гильдии риэлторов Москвы» Максим Наумов.
Ещё одним значимым аспектом является стоимость самой недвижимости. Застройщики зачастую компенсируют отсутствие процентов по рассрочке за счет завышения цены объекта, добавляет Шайдуллина.
Доля рассрочек от застройщиков, как альтернатива банковской ипотеке, значительно увеличилась, что вызывает опасения у Банка России, подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы действительно видим, что на рынке выросла доля сделок, которые называются „рассрочка от застройщика“, то есть не кредит банка, а рассрочка от застройщика. Видим, что доля рассрочки от застройщика в продажах увеличилась с 20 до 40%», — сказала эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.