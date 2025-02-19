Apple представила новый iPhone 16 — бюджетный SE

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Apple представила новый iPhone 16e
Apple представила новый iPhone 16e Фото:

Компания Apple анонсировала запуск новой модели iPhone 16 SE, ориентированной на бюджетный сегмент рынка. Новинка, построенная на базе корпуса iPhone 14, предлагается покупателям в двух цветовых решениях — черном и белом, и будет стоить около 55 тысяч рублей.

«iPhone 16e <...> доступен в черном или белом цвете», — говорится в пресс-релизе на сайте компании. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия аэрокосмического класса. Цена телефона — около 55 тысяч рублей.

На обратной стороне iPhone 16e установлена 48-мегапиксельная камера вместе со вспышкой. Кроме того, в новинках устройства отмечены изменения такие, как замена переключателя беззвучного режима на кнопку действия и интеграция разъема USB-C.

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Компания Apple анонсировала запуск новой модели iPhone 16 SE, ориентированной на бюджетный сегмент рынка. Новинка, построенная на базе корпуса iPhone 14, предлагается покупателям в двух цветовых решениях — черном и белом, и будет стоить около 55 тысяч рублей. «iPhone 16e <...> доступен в черном или белом цвете», — говорится в пресс-релизе на сайте компании. Корпус устройства изготовлен из прочного алюминия аэрокосмического класса. Цена телефона — около 55 тысяч рублей. На обратной стороне iPhone 16e установлена 48-мегапиксельная камера вместе со вспышкой. Кроме того, в новинках устройства отмечены изменения такие, как замена переключателя беззвучного режима на кнопку действия и интеграция разъема USB-C.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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