21 февраля 2025

На Западе рассказали о решающей минуте для окончания СВО

Профессор Малинен: переговоры по СВО начнутся в ту минуту, когда Зеленский уедет
© Служба новостей «URA.RU»
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Персона Зеленского не является ключевой в процессе мирных переговоров
Персона Зеленского не является ключевой в процессе мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Мирный процесс начнется после отъезда из страны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину», — отметил Малинен. Именно с таким заявлением профессор выступил в соцсети, не приводя свои доводы.

Как сообщало URA.RU, по мнению Туомаса Малинена, следующий театр боевых действий против России может развернуться в Северной Европе. Он также обратился к ряду американских политиков и предпринимателей с призывом провести аудит НАТО. Кроме этого, профессор подчеркнул, что Финляндия может готовиться к открытому конфликту с РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что присутствие Владимир Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией не является важным. Еще до встречи представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии американский политик давал понять, что присутствие на них Зеленского — необязательно.

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Мирный процесс начнется после отъезда из страны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети Х. «Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину», — отметил Малинен. Именно с таким заявлением профессор выступил в соцсети, не приводя свои доводы. Как сообщало URA.RU, по мнению Туомаса Малинена, следующий театр боевых действий против России может развернуться в Северной Европе. Он также обратился к ряду американских политиков и предпринимателей с призывом провести аудит НАТО. Кроме этого, профессор подчеркнул, что Финляндия может готовиться к открытому конфликту с РФ. Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что присутствие Владимир Зеленского  на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией не является важным. Еще до встречи представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии американский политик давал понять, что присутствие на них Зеленского — необязательно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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