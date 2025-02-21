На Западе рассказали о решающей минуте для окончания СВО

Мирный процесс начнется после отъезда из страны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину», — отметил Малинен. Именно с таким заявлением профессор выступил в соцсети, не приводя свои доводы.
Как сообщало URA.RU, по мнению Туомаса Малинена, следующий театр боевых действий против России может развернуться в Северной Европе. Он также обратился к ряду американских политиков и предпринимателей с призывом провести аудит НАТО. Кроме этого, профессор подчеркнул, что Финляндия может готовиться к открытому конфликту с РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что присутствие Владимир Зеленского на потенциальных переговорах по разрешению конфликта с Россией не является важным. Еще до встречи представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии американский политик давал понять, что присутствие на них Зеленского — необязательно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.