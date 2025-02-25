Россиян предупредили о вреде нутрициологов

В Росси недостаток медицинских кадров, из-за этого произошел рост популярности услуг нутрициологов. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, отметив опасность обращения к последним из-за того, что те не являются квалифицированными медиками.
«[Нутрициологи] советуют массе людей, как правильно питаться и вести себя. Я считаю, что это серьезный риск», — отметила Попович во время круглого стола, ее слова приводит «Коммерсант». Она подчеркнула, что сейчас в России работают всего 330 диетологов, 33 из которых трудятся в поликлиниках. По словам Попович, из-за кадрового голода наблюдается увеличение спроса на услуги нутрициологов.
Спикер также выразила мнение, что общество в своей массе не понимает важности профилактики заболеваний и сути этого процесса. При этом Попович уточнила, что в России на здравоохранение направляется около 10% бюджета страны.
Заместитель директора Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Юрий Зубарев в свою очередь выразил озабоченность по поводу того, что нутрициологи активизировали производство биологически активных добавок (БАДов). Он критически оценил их деятельность, подчеркнув легкость, с которой можно создать продукт, дать ему свое имя и разместить для продажи на различных интернет-платформах.
Зубарев поднял вопрос о необходимости вмешательства государственных органов, включая Генеральную прокуратуру, для регулирования действий этих самопровозглашенных специалистов. Нутрициологов он назвал «лжепророками».
Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за продажей биологически активных добавок БАДов в интернете. Там сообщили, что увеличение объемов продаж добавок способствует росту опасности появления на рынке поддельной продукции и препаратов, которые выдают за диетические добавки.
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