В США сообщили Украине неприятные новости о сделке по ресурсам

Украина может не получить ожидаемые выгоды от сделки с США по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Согласно публикации, несмотря на длительные и напряженные переговоры, окончательные условия сделки остаются неопределенными.
«Окончательные условия сделки неизвестны. Неясно, что Украина получит в итоге, если получит (после заключения сделки — прим. URA.RU) вообще, после нескольких дней сложных, порой напряженных переговоров», — отмечают авторы материала.
Журналисты NYT подчеркивают, что президент страны Дональд Трамп выразил желание получить «компенсацию» за предоставленную ранее военную поддержку Киеву, тем самым переосмыслив отношения между Америкой и Украиной в ключе явного меркантилизма. Ожидается, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит США 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам и обсуждения дальнейших шагов взаимодействия между странами.
Переговоры между Украиной и США по сделке с редкоземельными металлами были осложнены требованиями Вашингтона о передаче значительной части доходов и контрольных прав, что вызвало недовольство Киева. Владимир Зеленский выразил несогласие с условиями, предложенными Дональдом Трампом, и отказался подписывать первоначальное соглашение, требуя более справедливых условий. Спустя время стороны сторговались. Зеленского назвали глупцом из-за соглашения, передает 360.ru. Связан такой вывод с отсутствиями гарантий для Киева, сообщает Pravda.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.