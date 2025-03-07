Раскрыто состояние президента Южной Осетии, которого ударил гипертонический криз

У президента Южной Осетии Алана Гаглоева врачи успешно купировали гипертонический криз. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова.
«Президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование. <...> Гипертонический криз купирован», — сказала Босикова. Ее слова передает РИА «Новости».
Она сообщила, что в течение ночи и до утра у Гаглоева не наблюдалось болевых синдромов, а артериальное давление оставалось в норме. Утром было проведено эхокордиографическое обследование сердца, которое не выявило никаких отклонений.
Известно, что днем 6 марта Алан Гаглоев почувствовал себя плохо. Главу государства с подозрением на инфаркт госпитализировали в медицинское учреждение Владикавказа для обследования.
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