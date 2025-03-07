Раскрыто состояние президента Южной Осетии, которого ударил гипертонический криз

Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом Фото:

У президента Южной Осетии Алана Гаглоева врачи успешно купировали гипертонический криз. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова.

«Президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование. <...> Гипертонический криз купирован», — сказала Босикова. Ее слова передает РИА «Новости».

Она сообщила, что в течение ночи и до утра у Гаглоева не наблюдалось болевых синдромов, а артериальное давление оставалось в норме. Утром было проведено эхокордиографическое обследование сердца, которое не выявило никаких отклонений.

Известно, что днем 6 марта Алан Гаглоев почувствовал себя плохо. Главу государства с подозрением на инфаркт госпитализировали в медицинское учреждение Владикавказа для обследования.

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У президента Южной Осетии Алана Гаглоева врачи успешно купировали гипертонический криз. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова. «Президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование. <...> Гипертонический криз купирован», — сказала Босикова. Ее слова передает РИА «Новости». Она сообщила, что в течение ночи и до утра у Гаглоева не наблюдалось болевых синдромов, а артериальное давление оставалось в норме. Утром было проведено эхокордиографическое обследование сердца, которое не выявило никаких отклонений. Известно, что днем 6 марта Алан Гаглоев почувствовал себя плохо. Главу государства с подозрением на инфаркт госпитализировали в медицинское учреждение Владикавказа для обследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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