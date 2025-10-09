Власти Славянска призвали жителей к эвакуации

Линия фронта приближается к населенному пункту
Линия фронта приближается к населенному пункту Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Жителей Славянска призвали покинуть город. Об этом сообщил глава администрации Славянска Вадим Лях.

«Поэтому обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми: пришло время эвакуации», — сказал Лях на видео, опубликованном в telegram-канале администрации. По его словам, ситуация в регионе стремительно ухудшается, а линия фронта приближается к населенному пункту.

Украинские власти регулярно организуют эвакуацию населения с территорий, находящихся под их контролем, объясняя это исключительно вопросами безопасности. Однако, многие жители не спешат покидать свои дома.

Ранее российские войска приступили к активным боевым действиям в Северске, расположенном в северной части ДНР. Северск имеет стратегическое значение и часто именуется «ключом к Донбассу». Успешное установление контроля над этим населенным пунктом открывает путь к Красного Лиману и Славянску.

