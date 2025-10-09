Власти Славянска призвали жителей к эвакуации

Жителей Славянска призвали покинуть город. Об этом сообщил глава администрации Славянска Вадим Лях.
«Поэтому обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми: пришло время эвакуации», — сказал Лях на видео, опубликованном в telegram-канале администрации. По его словам, ситуация в регионе стремительно ухудшается, а линия фронта приближается к населенному пункту.
Украинские власти регулярно организуют эвакуацию населения с территорий, находящихся под их контролем, объясняя это исключительно вопросами безопасности. Однако, многие жители не спешат покидать свои дома.
Ранее российские войска приступили к активным боевым действиям в Северске, расположенном в северной части ДНР. Северск имеет стратегическое значение и часто именуется «ключом к Донбассу». Успешное установление контроля над этим населенным пунктом открывает путь к Красного Лиману и Славянску.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.