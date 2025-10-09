Путин: Россия готова строить ГЭС в Центральной Азии

Россия будет участвовать в проектах, которые нацелены на обеспечение безопасного использования водно-энергетической инфраструктуры, заявил Путин
Россия будет участвовать в проектах, которые нацелены на обеспечение безопасного использования водно-энергетической инфраструктуры, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Компании из России готовы начинать строительство ГЭС (гидроэлектростанций) на территории Центральной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия».

«Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС», — заявил президент. Его слова приводит РИА Новости. Глава государства также отметил, что что Россия присоединится к проектам, которые направлены на обеспечение безопасного использования водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов.

Ранее стартовал второй саммит «Центральная Азия — Россия» в столице Таджикистана, Душанбе. Саммит играет ключевую роль в обсуждении насущных вопросов сотрудничества. В условиях трансформации глобальной геополитики подобные мероприятия становятся особенно востребованными для повышения уровня региональной безопасности, расширения экономического партнерства и согласования позиций по основным международным проблемам.

