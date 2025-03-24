Венгрия, Румыния и Польша претендуют на то, чтобы получить часть Западной Украины, считает политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов. По мнению эксперта, перечисленные страны могут попытаться захватить эту часть территории.
«Сегодня три страны, непосредственно граничащие с Незалежной на западе, имеют к ней территориальные претензии <...> . Как известно, Румыния претендует как минимум на Черновицкую область (северную Буковину) <...> Куда сложнее ситуация для Польши... реваншисты требуют вернуть всю территорию, некогда принадлежавшую Польше (а это вся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области)» — заявил политолог. Его статью опубликовали Life.ru. Эксперт отмечает, что Венгрия буде претендовать на Закарпатскую область, 13% населения которой — венгры.
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