Политолог Родионов: Польша, Румыния и Венгрия будут делить Западную Украину

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Польша, Румыния и Венгрия претендуют на получение части Западной Украины, заявил политолог
Польша, Румыния и Венгрия претендуют на получение части Западной Украины, заявил политолог Фото:

Венгрия, Румыния и Польша претендуют на то, чтобы получить часть Западной Украины, считает политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов. По мнению эксперта, перечисленные страны могут попытаться захватить эту часть территории. 

«Сегодня три страны, непосредственно граничащие с Незалежной на западе, имеют к ней территориальные претензии <...> . Как известно, Румыния претендует как минимум на Черновицкую область (северную Буковину) <...> Куда сложнее ситуация для Польши... реваншисты требуют вернуть всю территорию, некогда принадлежавшую Польше (а это вся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области)» — заявил политолог. Его статью опубликовали Life.ru. Эксперт отмечает, что Венгрия буде претендовать на Закарпатскую область, 13% населения которой  — венгры. 

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Венгрия, Румыния и Польша претендуют на то, чтобы получить часть Западной Украины, считает политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов. По мнению эксперта, перечисленные страны могут попытаться захватить эту часть территории.  «Сегодня три страны, непосредственно граничащие с Незалежной на западе, имеют к ней территориальные претензии <...> . Как известно, Румыния претендует как минимум на Черновицкую область (северную Буковину) <...> Куда сложнее ситуация для Польши... реваншисты требуют вернуть всю территорию, некогда принадлежавшую Польше (а это вся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области)» — заявил политолог. Его статью опубликовали Life.ru. Эксперт отмечает, что Венгрия буде претендовать на Закарпатскую область, 13% населения которой  — венгры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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