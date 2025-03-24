Очевидцы рассказали URA.RU, что видели на месте аварии в Крыму

Очевидец ДТП в Крыму: в результате аварии погибли дети
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии под Симферополем погибли несколько человек, среди них есть дети
В результате аварии под Симферополем погибли несколько человек, среди них есть дети Фото:

На месте страшной аварии в Крыму была очень напряженная обстановка, сообщил очевидец ДТП в разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам мужчины, среди погибших, которых он видел, были дети.

«Напряженная (обстановка — прим. URA.RU) ... Трупы были... дети были», — рассказал Сергей. Когда мужчина был на месте ДТП, он видел погибших, которых зажало между машинами. 

Сейчас Сергей находится в больнице, где его жене проводят операцию. Женщина пострадала во время аварии, ей диагностировали переломы ключицы и ребер, а также повреждение позвоночника. Кроме того, у пострадавшей обнаружены проблемы с легкими.

Ранее на автодороге вблизи Симферополя произошло ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии, по предварительным данным, шесть человек погибли, 36 пострадали. В настоящее время проводится тщательная проверка обстоятельств инцидента, было принято решение о возбуждении уголовного дела.

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На месте страшной аварии в Крыму была очень напряженная обстановка, сообщил очевидец ДТП в разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам мужчины, среди погибших, которых он видел, были дети. «Напряженная (обстановка — прим. URA.RU) ... Трупы были... дети были», — рассказал Сергей. Когда мужчина был на месте ДТП, он видел погибших, которых зажало между машинами.  Сейчас Сергей находится в больнице, где его жене проводят операцию. Женщина пострадала во время аварии, ей диагностировали переломы ключицы и ребер, а также повреждение позвоночника. Кроме того, у пострадавшей обнаружены проблемы с легкими. Ранее на автодороге вблизи Симферополя произошло ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии, по предварительным данным, шесть человек погибли, 36 пострадали. В настоящее время проводится тщательная проверка обстоятельств инцидента, было принято решение о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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