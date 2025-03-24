Очевидцы рассказали URA.RU, что видели на месте аварии в Крыму

На месте страшной аварии в Крыму была очень напряженная обстановка, сообщил очевидец ДТП в разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам мужчины, среди погибших, которых он видел, были дети.
«Напряженная (обстановка — прим. URA.RU) ... Трупы были... дети были», — рассказал Сергей. Когда мужчина был на месте ДТП, он видел погибших, которых зажало между машинами.
Сейчас Сергей находится в больнице, где его жене проводят операцию. Женщина пострадала во время аварии, ей диагностировали переломы ключицы и ребер, а также повреждение позвоночника. Кроме того, у пострадавшей обнаружены проблемы с легкими.
Ранее на автодороге вблизи Симферополя произошло ДТП, в котором столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии, по предварительным данным, шесть человек погибли, 36 пострадали. В настоящее время проводится тщательная проверка обстоятельств инцидента, было принято решение о возбуждении уголовного дела.
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