21 апреля 2025

ВСУ попытались поставить рекорд по атакам по Крыму

Минобороны: ВСУ атаковали Крым пятью дронами за 40 минут
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ВСУ атаковали Крым пятью беспилотниками
ВСУ атаковали Крым пятью беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия предприняла попытку атаки пятью БПЛА на Крым, все они были выпущены всего за 40 минут. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«21 апреля в период с 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве. Также ВСУ сегодня седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после установления пасхального перемирия. 

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Украинская армия предприняла попытку атаки пятью БПЛА на Крым, все они были выпущены всего за 40 минут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «21 апреля в период с 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве. Также ВСУ сегодня седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после установления пасхального перемирия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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