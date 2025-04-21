ВСУ попытались поставить рекорд по атакам по Крыму

ВСУ атаковали Крым пятью беспилотниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия предприняла попытку атаки пятью БПЛА на Крым, все они были выпущены всего за 40 минут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«21 апреля в период с 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве. Также ВСУ сегодня седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после установления пасхального перемирия.
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