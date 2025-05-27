Российские штурмовики нанесли ракетный удар по позициям ВСУ

Минобороны РФ: российские штурмовики Су-25 уничтожили полевые позиции ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штурмовики уничтожили замаскированные укрепления ВСУ
Штурмовики уничтожили замаскированные укрепления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиаудары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности объединения войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали РИА Новостям в МО РФ. Кроме того, ведомство представило кадры, на которых зафиксированы боевые вылеты штурмовиков Су-25.

Ранее экипаж танка Т-80БВМ, входящий в состав 90-й гвардейской дивизии, уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении с применением 125-миллиметрового орудия. Проведение эффективной огневой операции стало возможным благодаря поддержке воздушной разведки и оперативной корректировке огня, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиаудары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности объединения войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали РИА Новостям в МО РФ. Кроме того, ведомство представило кадры, на которых зафиксированы боевые вылеты штурмовиков Су-25. Ранее экипаж танка Т-80БВМ, входящий в состав 90-й гвардейской дивизии, уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении с применением 125-миллиметрового орудия. Проведение эффективной огневой операции стало возможным благодаря поддержке воздушной разведки и оперативной корректировке огня, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...