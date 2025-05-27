Российские экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиаудары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности объединения войск «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали РИА Новостям в МО РФ. Кроме того, ведомство представило кадры, на которых зафиксированы боевые вылеты штурмовиков Су-25.
Ранее экипаж танка Т-80БВМ, входящий в состав 90-й гвардейской дивизии, уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении с применением 125-миллиметрового орудия. Проведение эффективной огневой операции стало возможным благодаря поддержке воздушной разведки и оперативной корректировке огня, передает «Царьград».
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