Путин дал совет, как сделать предложение руки и сердца

Президент России Владимир Путин прокомментировал современные способы предложения руки и сердца. Он отметил, что некоторые молодые люди делают это через портал «Госуслуги».
«Чтобы время сэкономить — это неплохо. Но вообще-то, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определённые эмоции», — подчеркнул президент на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Его слова передает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. По мнению главы государства, такой подход не соответствует важности момента.
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