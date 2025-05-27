Путин дал совет, как сделать предложение руки и сердца

Путин: руку и сердце лучше предлагать лично, а не через «Госуслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению главы государства, такой подход не соответствует важности момента
По мнению главы государства, такой подход не соответствует важности момента Фото:

Президент России Владимир Путин прокомментировал современные способы предложения руки и сердца. Он отметил, что некоторые молодые люди делают это через портал «Госуслуги».

«Чтобы время сэкономить — это неплохо. Но вообще-то, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определённые эмоции», — подчеркнул президент на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Его слова передает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. По мнению главы государства, такой подход не соответствует важности момента.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал современные способы предложения руки и сердца. Он отметил, что некоторые молодые люди делают это через портал «Госуслуги». «Чтобы время сэкономить — это неплохо. Но вообще-то, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определённые эмоции», — подчеркнул президент на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Его слова передает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. По мнению главы государства, такой подход не соответствует важности момента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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