В 2025 году Россия получит от экспорта энергоресурсов и сырья в Европейский союз больше денег, чем Европа тратит на военную поддержку Украины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«В 2025 году Россия выручит от экспорта энергоносителей и сырья в общей сложности 233 млрд евро, причем только в страны ЕС — более 20 млрд евро. Это больше, чем военная поддержка Украины со стороны Евросоюза», — отмечает Bild. Издание также сообщает, что в феврале 2025 года «третьи» страны перевели России за поставки газа, нефти, СПГ, угля и урана 640 млн евро.
Основными импортерами российских энергоресурсов остаются Китай, Индия и Турция, на которые приходится около двух третей экспорта. Однако ЕС, несмотря на публичную поддержку Киева, только за месяц приобрел у России нефти, газа и урана примерно на 2 млрд евро, передают авторы материала.
Ранее Евросоюз объявил о планах полностью отказаться от российских энергоресурсов и снизил долю импорта газа из России с 45% до 18%, однако, несмотря на введенные ограничения, в первом квартале 2025 года 16% всего сжиженного природного газа в ЕС по-прежнему поступает из России. На фоне энергетического бойкота и продолжающихся дискуссий о новых санкциях, страны ЕС продолжают закупать у России нефть, газ и уран, что сохраняет значительные доходы российского бюджета.
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