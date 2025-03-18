В Русском Поречном ВСУ разрушили почти все жилые дома

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ВСУ превратили Русское Поречное в укрепрайон, в населенном пункте нет уцелевших зданий
ВСУ превратили Русское Поречное в укрепрайон, в населенном пункте нет уцелевших зданий Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В населенном пункте Русское Поречное Курской области, который был недавно освобожден, практически все жилые дома разрушены. ВСУ превратили все в укрепрайон, сообщил военнослужащий с позывным «Блин».

«Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали», — заявил военнослужащий. Его слова передает РИА «Новости». Сейчас в населенном пункте нет гражданского населения.

По словам военного, дома в Русском Поречном использовались украинскими военными для военных нужд. Боец упомянул, что ВСУ оборудовали в одном из домов склад вооружения, а также размещали свои позиции почти во всех жилых зданиях населенного пункта.

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В населенном пункте Русское Поречное Курской области, который был недавно освобожден, практически все жилые дома разрушены. ВСУ превратили все в укрепрайон, сообщил военнослужащий с позывным «Блин». «Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали», — заявил военнослужащий. Его слова передает РИА «Новости». Сейчас в населенном пункте нет гражданского населения. По словам военного, дома в Русском Поречном использовались украинскими военными для военных нужд. Боец упомянул, что ВСУ оборудовали в одном из домов склад вооружения, а также размещали свои позиции почти во всех жилых зданиях населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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