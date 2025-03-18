В Русском Поречном ВСУ разрушили почти все жилые дома

В населенном пункте Русское Поречное Курской области, который был недавно освобожден, практически все жилые дома разрушены. ВСУ превратили все в укрепрайон, сообщил военнослужащий с позывным «Блин».
«Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали», — заявил военнослужащий. Его слова передает РИА «Новости». Сейчас в населенном пункте нет гражданского населения.
По словам военного, дома в Русском Поречном использовались украинскими военными для военных нужд. Боец упомянул, что ВСУ оборудовали в одном из домов склад вооружения, а также размещали свои позиции почти во всех жилых зданиях населенного пункта.
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