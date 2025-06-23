Удавов нет: в РСТ опровергли сообщения о нашествии змей в отелях на Кубе

Союз туриндустрии не подтвердил жалобы на нашествие удавов в кубинских отелях
© Служба новостей «URA.RU»
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Нашествия удавов на Кубе нет
Нашествия удавов на Кубе нет Фото:

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что не получали никаких жалоб на удавов в гостиницах Кубы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«На данный момент это, вероятно, единичный случай. Впрочем, подтвердить мы его тоже не можем», — прокомментировали в РСТ. Цитату приводит РБК.

По словам представителя РСТ, в союз не поступали ни массовые, ни единичные обращения от туристов о наличии удавов в номерах или на территории отелей. Также не было заявок на отмену или возврат туристических путевок, связанных с данным вопросом.

Ранее сообщалось, что в последние недели туристы на Кубе столкнулись с массовым появлением удавов на территории отелей. Змеи свободно заползают в бары, рестораны, а иногда и в номера. Кубинские удавы не являются ядовитыми — у них отсутствуют ядовитые железы. Тем не менее, эти змеи могут достигать длины до 3 метров и способны укусить человека в случае опасности или при попытке контакта.

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что не получали никаких жалоб на удавов в гостиницах Кубы. Об этом сообщила пресс-служба организации. «На данный момент это, вероятно, единичный случай. Впрочем, подтвердить мы его тоже не можем», — прокомментировали в РСТ. Цитату приводит РБК. По словам представителя РСТ, в союз не поступали ни массовые, ни единичные обращения от туристов о наличии удавов в номерах или на территории отелей. Также не было заявок на отмену или возврат туристических путевок, связанных с данным вопросом. Ранее сообщалось, что в последние недели туристы на Кубе столкнулись с массовым появлением удавов на территории отелей. Змеи свободно заползают в бары, рестораны, а иногда и в номера. Кубинские удавы не являются ядовитыми — у них отсутствуют ядовитые железы. Тем не менее, эти змеи могут достигать длины до 3 метров и способны укусить человека в случае опасности или при попытке контакта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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