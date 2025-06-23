Удавов нет: в РСТ опровергли сообщения о нашествии змей в отелях на Кубе

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что не получали никаких жалоб на удавов в гостиницах Кубы. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«На данный момент это, вероятно, единичный случай. Впрочем, подтвердить мы его тоже не можем», — прокомментировали в РСТ. Цитату приводит РБК.
По словам представителя РСТ, в союз не поступали ни массовые, ни единичные обращения от туристов о наличии удавов в номерах или на территории отелей. Также не было заявок на отмену или возврат туристических путевок, связанных с данным вопросом.
Ранее сообщалось, что в последние недели туристы на Кубе столкнулись с массовым появлением удавов на территории отелей. Змеи свободно заползают в бары, рестораны, а иногда и в номера. Кубинские удавы не являются ядовитыми — у них отсутствуют ядовитые железы. Тем не менее, эти змеи могут достигать длины до 3 метров и способны укусить человека в случае опасности или при попытке контакта.
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