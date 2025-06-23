Иран впервые применил баллистическую ракету Qadr H для ударов по Израилю

Иран впервые применил баллистическую ракету Qadr H с многозарядной головной частью в атаке на Израиль. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Иман Таджик.
«Впервые была применена многозарядная баллистическая ракета Qadr H», — сказал Таджик в ходе брифинга. Его цитату приводит ТАСС.
Представитель подчеркнул, что новый тип ракеты позволил осуществить «более точные, разрушительные и эффективные удары» по стратегическим объектам в различных регионах Израиля, включая север, юг и центральную часть страны. Эта информация следует за ранними сообщениями о том, что 22 июня КСИР использовал другую многозарядную баллистическую ракету Kheibar Shekan в атаках против Израиля.
Атаки КСИР на Израиль усилились после того, как в ночь на 13 июня израильская армия провела масштабную операцию «Восстающий лев» и нанесла удары по военным и научным объектам на территории Ирана, включая объекты ядерной программы. В результате этих ударов погибли высокопоставленные представители иранского военного руководства, что привело к ответным ударам Ирана с применением новых типов баллистических ракет.
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