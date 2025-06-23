Мособлдума хочет ограничить продажу алкоголя в общепитах во дворах

Московская областная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который существенно ограничит часы продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте думы.
«Продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена», — говорится в сообщении Мособлдумы. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «псевдокафе» — заведениями, которые фактически занимаются розничной продажей алкоголя под видом общепита. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что такие объекты часто становятся источником шума, мусора и конфликтов во дворах, нарушая спокойствие жителей и создавая угрозу для детей и пенсионеров.
Ранее в Подмосковье уже были приняты законы, ограничивающие продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах, с 23:00 до 08:00. С 1 сентября 2025 года магазины с выходом во двор также не смогут реализовывать спиртные напитки. Однако, как отмечают депутаты, после закрытия магазинов их помещения нередко занимают «псевдокафе», что требует дальнейшего ужесточения регулирования.
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