Мособлдума хочет ограничить продажу алкоголя в общепитах во дворах

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Законопроект направлен на борьбу с «псевдокафе»
Законопроект направлен на борьбу с «псевдокафе» Фото:

Московская областная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который существенно ограничит часы продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте думы.

«Продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена», — говорится в сообщении Мособлдумы. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «псевдокафе» — заведениями, которые фактически занимаются розничной продажей алкоголя под видом общепита. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что такие объекты часто становятся источником шума, мусора и конфликтов во дворах, нарушая спокойствие жителей и создавая угрозу для детей и пенсионеров.

Ранее в Подмосковье уже были приняты законы, ограничивающие продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах, с 23:00 до 08:00. С 1 сентября 2025 года магазины с выходом во двор также не смогут реализовывать спиртные напитки. Однако, как отмечают депутаты, после закрытия магазинов их помещения нередко занимают «псевдокафе», что требует дальнейшего ужесточения регулирования.

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Московская областная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который существенно ограничит часы продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов. Об этом говорится на сайте думы. «Продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена», — говорится в сообщении Мособлдумы. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «псевдокафе» — заведениями, которые фактически занимаются розничной продажей алкоголя под видом общепита. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что такие объекты часто становятся источником шума, мусора и конфликтов во дворах, нарушая спокойствие жителей и создавая угрозу для детей и пенсионеров. Ранее в Подмосковье уже были приняты законы, ограничивающие продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах, с 23:00 до 08:00. С 1 сентября 2025 года магазины с выходом во двор также не смогут реализовывать спиртные напитки. Однако, как отмечают депутаты, после закрытия магазинов их помещения нередко занимают «псевдокафе», что требует дальнейшего ужесточения регулирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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