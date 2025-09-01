Во Франции высмеяли заявления о причастности России к сбою в самолете главы ЕК

Филиппо высмеял слова о причастности РФ к сбою в самолете фон дер Ляйен
Накануне при посадке самолета с фон дер Ляйен в Болгарии был сбой систем навигации
Накануне при посадке самолета с фон дер Ляйен в Болгарии был сбой систем навигации

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял заявления Еврокомиссии о том, что Россия якобы причастна к сбою в навигации самолета главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Инцидент произошел во время перелета фон дер Ляйен в болгарский город Пловдив. Болгарские власти сообщили ЕК, что причиной сбоя стало «вмешательство России».

«А сегодня утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны русских!», — написал Филиппо на своей страниц в соцсети X. Так, он с иронией отреагировал на обвинения, поставив под сомнение их обоснованность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможной причастности Москвы к сбоям в работе GPS-навигации, зафиксированным при посадке самолета с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в болгарском Пловдиве, передает RT. Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что к перебоям в навигационных системах воздушного судна могли привести «действия России».

