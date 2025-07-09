Капибары и память о деяниях святых: что отмечают и что нельзя делать 10 июля 2025

Четверг, 10 июля 2025 года, объединит сразу несколько праздников — от церковных торжеств и памятных исторических дат до поводов из мира животных и науки. Православные верующие почтут память Амвросия Оптинского, историки вспомнят победу под Полтавой, а поклонники природы поздравят капибар. Также в этот день во всем мире вспоминают Николy Теслу — великого изобретателя, который всерьез рассматривал переезд в Россию. Подробнее — в материале URA.RU.
Православный праздник 10 июля 2025 год
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
В этот день Русская православная церковь чтит память одного из самых почитаемых старцев XIX века — преподобного Амвросия Оптинского. Он подвизался в Оптиной пустыни, где приобрел широкую известность как духовник и наставник. Он принимал у себя в келье толпы людей, никому не отказывал, народ стекался к нему со всех концов страны, примечательно, что до отца Амвросия никто из старцев не открывал двери своей кельи женщине.
Его мощи были обретены в 1998 году в Шамординском монастыре, где он и скончался. Уже при жизни Амвросий снискал славу прозорливца и утешителя. Его почитали Лев Толстой, Николай Лесков, Федор Достоевский. Последний запечатлел священнослужителя в образе Зосимы в романе «Братья Карамазовы».
Обретение мощей стало важной вехой в истории Оптиной пустыни, вновь привлекая паломников. Сегодня мощи хранятся в Введенском соборе Оптиной пустыни, становясь источником духовной силы и исцелений для верующих.
Народный праздник 10 июля 2025 года
День памяти преподобного Сампсона Странноприимца
Народный календарь на 10 июля отмечает день Сампсона Сеногноя. Праздник связан с памятью святого Сампсона Странноприимца и сельскохозяйственными циклами.
Образец истинного христианского милосердия, живой и действенной любви к людям, доходящей до полного самоотвержения. Избрав подвижнический образ жизни, он поселился в небольшом доме в Константинополе и принимал странников, больных, нищих, с усердием служа им, пишется в житии о преподобном Сампсоне.
По народным поверьям, к 10 июля крестьяне почитали память Сампсона, параллельно заготавливая сено. Дожди, которые начинались в это время, могли его испортить. Отсюда и прозвище празднику — Сеногной. Крестьяне старались завершить сенокос до этой даты и внимательно следили за погодой.
Существовало и множество примет: если дождь идет с утра — весь сенокос будет мокрым; если день сухой — в ближайшие недели можно продолжать работы в поле. Святому Сампсону молились о здоровье и защите от болезни — особенно те, кто заботился о путниках и сиротам.
Исторический праздник 10 июля 2025 года
Полтавская победа русской армии
Десятое июля традиционно отмечается в России как день победы в Полтавском сражении — ключевом эпизоде Северной войны. В 1709 году армия Петра I разгромила шведские войска под командованием Карла XII, тем самым окончательно переломив ход многолетнего конфликта, начавшегося в 1700 году, и ознаменовала начало укрепления России как крупной европейской державы.
Противник лишился более девяти тысяч убитыми и трех тысяч пленными против 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Самого Карл XII ранили и вынудили сдаться и скрыться на территории Османской империи. Подобное укрепление воинского духа и авторитета на международной арене позволили завершить Северную войну в 1721 году полной победой Петра I. Благодаря этому, Россия вернула себе утраченные земли (Ингерманландию, часть Карелии с Кексгольмом, Эстляндию с Ревелем и Нарвой, Лифляндию с Ригой) и получила выход с берегов Балтийского моря. Дата официально отмечается в России как памятный День воинской славы.
Международные праздники 10 июля 2025 года
День Николы Теслы
В этот день в 1856 году родился Никола Тесла — инженер и изобретатель, научный гений. На его счету более трехсот патентов, включая генераторы переменного тока, трансформаторы, радиоуправляемые устройства и системы беспроводной передачи энергии.
Сегодня память о Тесле жива в научной среде, названии популярной марки электромобилей, культуре. Его достижения вдохновляют не только ученых, но и авторов художественных творений современности. Так стал одним из действующих лиц зарубежного произведения «Повесть о конце света», из-за чего важность и значимость его изобретений становится известна еще большему числу людей. Сегодня день рождения Теслы отмечают сторонники науки во многих странах.
День любви к капибарам
На фоне исторических и религиозных дат этот праздник выглядит почти пародийно — но пользуется устойчивой популярностью в интернете. Он посвящен самым крупным грызунам на планете — капибарам. Эти миролюбивые и социальные животные обитают в Южной Америке и известны своим спокойным нравом и способностью ладить с другими видами, что и покорило сердца пользователей соцсетей. Праздник получил популярность в интернете, где капибары стали символом безмятежности и «дзен»-отношения к жизни. 10 июля в соцсетях публикуют фото и видео с капибарами, делятся историями и мемами, проводят флешмобы в поддержку заповедников. Некоторые зоопарки проводят тематические экскурсии и другие развлекательные мероприятия.
Что нельзя делать 10 июля
По народным поверьям 10 июля не рекомендуют:
- Отправляться в дальние поездки (можно встретить плохую погоду).
- Начинать новые дела — «Сеногной» сулит затяжные хлопоты.
- Ссориться с близкими — день связан с примирением и помощью странникам.
- Работать в поле, если утром дождь — считается, что сено испортится.
- Игнорировать просьбы о помощи — считается, что отказ обернется неприятностями.
В современном ключе — не суетитесь и не грузите себя сверх меры, лучше завершите старые дела и помогите тем, кто просит о помощи.
Приметы 10 июля
- Если дождь идет утром, все сено сгниет, и сенокос будет неудачным.
- Если день сухой, можно продолжать заготовку сена еще несколько недель.
- Если 10 июля ветер с юга, жди теплых и дождливых дней впереди.
- Услышать кукушку в этот день — к деньгам.
- Если пчелы активно летают, лето будет долгим и теплым.
- Увидеть радугу утром — к хорошей погоде, вечером — к дождю.
Считается, что 10 июля нельзя отказывать в помощи странникам и просящим, иначе сам столкнншься с трудностями в пути. А еще в народе верили: что 10 июля загадаешь утром, сбудется до конца лета, если не лениться.
Кто родился 10 июля
- Никола Тесла (1856) — гениальный изобретатель, инженер, человек, благодаря которому у нас свет и переменный ток.
- Марсель Пруст (1871) — французский писатель, автор «В поисках утраченного времени».
- Софи Бель (1997) — известная канадская лыжница.
- Джессика Симпсон (1980) — американская певица и актриса.
- Александр Кержаков (1982) — российский футболист, лучший бомбардир в истории сборной России.
Именины 10 июля
В этот день именины отмечают:
- Иван — «Божья милость», «дар Божий». Иванами называли сильных духом людей, которые ценят семью и умеют радоваться жизни даже в простых вещах.
- Самсон — «солнце», «солнечный». Имя символизирует силу, жизнелюбие и умение защищать близких. Люди с этим именем часто настойчивы и не любят сдаваться.
- Павел — «маленький», «скромный». Павлы обычно спокойные, надежные и умеют поддерживать других, оставаясь в тени. Им свойственна доброта и трудолюбие.
- Николай — «победитель народов». Это имя носили защитники и помощники, люди с сильным характером и желанием помогать другим.
- Анна — «благодать», «милость». Анны обычно добрые, отзывчивые, заботливые, умеют хранить тепло в семье и дарить поддержку близким.
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