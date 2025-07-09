Словакия вновь заблокировала пакет санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Словакия тормозит новый пакет ограничений против РФ
Словакия тормозит новый пакет ограничений против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Словакия повторно заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий компенсаций и решения вопросов энергобезопасности перед введением запрета на российский газ с 2028 года. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

«Словакия на уровне послов стран Евросоюза вновь воспрепятствовала утверждению 18-го пакета антироссийских санкций. Переговоры продолжаются, и компромисс может быть достигнут в ближайшие дни. Ранее, 4 июля, Братислава уже блокировала этот пакет на этапе обсуждения в Брюсселе», — передает агентство TASR.

По данным словацких СМИ, правительство страны намерено накладывать вето на новые ограничения до тех пор, пока ЕС не предоставит гарантии компенсаций и не минимизирует риски для энергетической безопасности республики. Особую озабоченность вызывает предложенный Еврокомиссией запрет на импорт российского газа с 1 января 2028 года.

В настоящее время Словакия ведет консультации с Европейской комиссией по альтернативным схемам поставок энергоресурсов. Однако, как отмечают местные источники, переговоры пока не устранили опасения Братиславы относительно стабильности снабжения в случае полного отказа от российских углеводородов.

Ранее 18-й пакет санкций ЕС против России уже откладывался из-за позиции Словакии и Венгрии, которые требовали от Брюсселя гарантий по энергетической безопасности и компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о риске судебных исков со стороны «Газпрома» и настаивал на юридической и финансовой защите национальных энергетических компаний. Переговоры по этим вопросам продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Словакия повторно заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий компенсаций и решения вопросов энергобезопасности перед введением запрета на российский газ с 2028 года. Об этом сообщает информационное агентство TASR. «Словакия на уровне послов стран Евросоюза вновь воспрепятствовала утверждению 18-го пакета антироссийских санкций. Переговоры продолжаются, и компромисс может быть достигнут в ближайшие дни. Ранее, 4 июля, Братислава уже блокировала этот пакет на этапе обсуждения в Брюсселе», — передает агентство TASR. По данным словацких СМИ, правительство страны намерено накладывать вето на новые ограничения до тех пор, пока ЕС не предоставит гарантии компенсаций и не минимизирует риски для энергетической безопасности республики. Особую озабоченность вызывает предложенный Еврокомиссией запрет на импорт российского газа с 1 января 2028 года. В настоящее время Словакия ведет консультации с Европейской комиссией по альтернативным схемам поставок энергоресурсов. Однако, как отмечают местные источники, переговоры пока не устранили опасения Братиславы относительно стабильности снабжения в случае полного отказа от российских углеводородов. Ранее 18-й пакет санкций ЕС против России уже откладывался из-за позиции Словакии и Венгрии, которые требовали от Брюсселя гарантий по энергетической безопасности и компенсаций за возможные убытки из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о риске судебных исков со стороны «Газпрома» и настаивал на юридической и финансовой защите национальных энергетических компаний. Переговоры по этим вопросам продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...