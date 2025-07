Хуситы захватили в плен российского моряка

Дипмиссия США: хуситы захватили в плен гражданина России

09 июля 2025 в 23:39 Размер текста - 17 +

Российского моряка захватили в плен хуситы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители группировки хуситов захватили в плен членов экипажа судна Eternity C, включая гражданина России. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломатической миссии. «Хуситы продолжают удерживать экипаж судна Eternity C, в том числе граждан России, Филиппин, Индии, Шри-Ланки и Эфиопии», — отмечается в заявлении ведомства. Американские дипломаты призвали немедленно освободить всех задержанных и прекратить атаки на морские суда. Ранее сообщалось, что в результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.

