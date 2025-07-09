Хуситы захватили в плен российского моряка

Представители группировки хуситов захватили в плен членов экипажа судна Eternity C, включая гражданина России. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломатической миссии.
«Хуситы продолжают удерживать экипаж судна Eternity C, в том числе граждан России, Филиппин, Индии, Шри-Ланки и Эфиопии», — отмечается в заявлении ведомства. Американские дипломаты призвали немедленно освободить всех задержанных и прекратить атаки на морские суда.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.
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