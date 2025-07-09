Хуситы захватили в плен российского моряка

Дипмиссия США: хуситы захватили в плен гражданина России
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Российского моряка захватили в плен хуситы
Российского моряка захватили в плен хуситы Фото:

Представители группировки хуситов захватили в плен членов экипажа судна Eternity C, включая гражданина России. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломатической миссии.

«Хуситы продолжают удерживать экипаж судна Eternity C, в том числе граждан России, Филиппин, Индии, Шри-Ланки и Эфиопии», — отмечается в заявлении ведомства. Американские дипломаты призвали немедленно освободить всех задержанных и прекратить атаки на морские суда.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.

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Представители группировки хуситов захватили в плен членов экипажа судна Eternity C, включая гражданина России. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипломатической миссии. «Хуситы продолжают удерживать экипаж судна Eternity C, в том числе граждан России, Филиппин, Индии, Шри-Ланки и Эфиопии», — отмечается в заявлении ведомства. Американские дипломаты призвали немедленно освободить всех задержанных и прекратить атаки на морские суда. Ранее сообщалось, что в результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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