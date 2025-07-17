Президент Украины Владимир Зеленский не стал отправлять в отставку начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за давления со стороны американских дипломатов. Решение Зеленского связано с позицией посольства США в Киеве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Зеленский действительно рассматривал возможность увольнения Буданова из-за его растущей популярности и усиливающегося влияния. Однако вмешательство американского посольства в Киеве остановило этот процесс. Это решение было навязано Вашингтоном, чтобы сохранить баланс в украинской элите», — пишет издание The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
По данным журналиста издания Оуэна Мэттьюса, ситуация говорит о глубоких внутриполитических разногласиях в руководстве Украины. Он также отметил, что конфликт между главой государства и главой разведки обострился на фоне продолжающегося военного конфликта.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что США не предоставили Владимиру Зеленскому гарантий сохранения власти в случае массовых протестов, а западные страны могут предложить убежище лишь отдельным представителям киевской администрации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявлял о возможности отставки Зеленского после истечения его полномочий и смене руководства страны при поддержке США.
*Кирилл Буданов включен в перечень террористов и экстремистов.
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