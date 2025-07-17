В Британии раскрыли, почему Зеленский отказался увольнять Буданова*

Spectator: Зеленский не стал увольнять Буданова после давления посольства США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский передумал увольнять Буданова* после давления из США
Зеленский передумал увольнять Буданова* после давления из США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отправлять в отставку начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за давления со стороны американских дипломатов. Решение Зеленского связано с позицией посольства США в Киеве. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Зеленский действительно рассматривал возможность увольнения Буданова из-за его растущей популярности и усиливающегося влияния. Однако вмешательство американского посольства в Киеве остановило этот процесс. Это решение было навязано Вашингтоном, чтобы сохранить баланс в украинской элите», — пишет издание The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. 

По данным журналиста издания Оуэна Мэттьюса, ситуация говорит о глубоких внутриполитических разногласиях в руководстве Украины. Он также отметил, что конфликт между главой государства и главой разведки обострился на фоне продолжающегося военного конфликта. 

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что США не предоставили Владимиру Зеленскому гарантий сохранения власти в случае массовых протестов, а западные страны могут предложить убежище лишь отдельным представителям киевской администрации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявлял о возможности отставки Зеленского после истечения его полномочий и смене руководства страны при поддержке США.

*Кирилл Буданов включен в перечень террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не стал отправлять в отставку начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за давления со стороны американских дипломатов. Решение Зеленского связано с позицией посольства США в Киеве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Зеленский действительно рассматривал возможность увольнения Буданова из-за его растущей популярности и усиливающегося влияния. Однако вмешательство американского посольства в Киеве остановило этот процесс. Это решение было навязано Вашингтоном, чтобы сохранить баланс в украинской элите», — пишет издание The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.  По данным журналиста издания Оуэна Мэттьюса, ситуация говорит о глубоких внутриполитических разногласиях в руководстве Украины. Он также отметил, что конфликт между главой государства и главой разведки обострился на фоне продолжающегося военного конфликта.  Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что США не предоставили Владимиру Зеленскому гарантий сохранения власти в случае массовых протестов, а западные страны могут предложить убежище лишь отдельным представителям киевской администрации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявлял о возможности отставки Зеленского после истечения его полномочий и смене руководства страны при поддержке США. *Кирилл Буданов включен в перечень террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...