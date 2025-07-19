NYT: тактика ВС РФ позволила освободить наибольшую территорию в зоне СВО за год

Благодаря тактике, которую применяют российские военные, в июне удалось освободить наибольшую территорию в зоне специальной военной операции (СВО) с начала года. Об этом пишет The New York Times (NYT).
«В июне Россия освободила более 214 квадратных миль территории [в зоне СВО], по сравнению с 173 квадратными милями в мае», — сказано в материале NYT. Авторы отмечают, что, по словам солдат ВСУ, российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: сперва идут удары дронами, снарядами и планирующими бомбами, а затем в дело вступают отряды ВС РФ.
В материале говорится, что ВСУ реагирует, отправляя опытные подразделения, оснащенные беспилотниками, чтобы помочь заткнуть бреши на разных участках фронта. Однако это не дает большого эффекта из-за постоянных российских атак, которые создают дополнительную нагрузку на украинскую армию. По данным Минобороны России на 10 июня, российские военные освободили с начала 2025 года более 150 населенных пунктов.
Ранее стало известно, что за прошедшую неделю ВС РФ установили контроль над 10 населенными пунктами в зоне проведения СВО. В частности, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское на территории ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Кроме того, группировка «Днепр» установила контроль над Каменским в Запорожской области. Бойцы группировки «Юг» освободили Петровку в Донецкой народной республике (ДНР), а «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр также в ДНР. А подразделения группировки «Север» заняли Дегтярное в Харьковской области.
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