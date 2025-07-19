Spiegel: у Кремля есть три сценария решения конфликта на Украине

Москва рассматривает три сценария развития отношений к США и решения украинского конфликта. Они зависят от действий американского лидера Дональда Трампа, пишет немецкая газета Spiegel.
«Путин осведомлен о непредсказуемости американского лидера и внес коррективы в свою тактику. <...> В Кремле рассматриваются три варианта поведения в отношении Трампа», — пишет газета.
Первый вариант рассчитывает, что глава Белого дома примет условия Москвы по Украине и навяжет их Киеву и Европе. Во втором сценарии США уменьшат свое участие в урегулировании конфликта и переложат ответственность на Брюссель и Украину. Наконец, в третьем варианте Кремль допускает, что Вашингтон возвращается к политике, которую вел экс-президент Джо Байден. В данный момент Москва якобы действует в промежуточной стратегии между вторым и третьим вариантами, заключили авторы материала.
За последние недели отношения Москвы и Вашингтона ухудшаются. Так, Трамп выдвинул России ультиматум сроком на 50 дней, в рамках которого потребовал заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт товаров из России
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