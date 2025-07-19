Spiegel: у Кремля есть три сценария решения конфликта на Украине

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Кремль допускает, что США вернутся к стратегии Джо Байдена
Кремль допускает, что США вернутся к стратегии Джо Байдена Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва рассматривает три сценария развития отношений к США и решения украинского конфликта. Они зависят от действий американского лидера Дональда Трампа, пишет немецкая газета Spiegel.

«Путин осведомлен о непредсказуемости американского лидера и внес коррективы в свою тактику. <...> В Кремле рассматриваются три варианта поведения в отношении Трампа», — пишет газета. 

Первый вариант рассчитывает, что глава Белого дома примет условия Москвы по Украине и навяжет их Киеву и Европе. Во втором сценарии США уменьшат свое участие в урегулировании конфликта и переложат ответственность на Брюссель и Украину. Наконец, в третьем варианте Кремль допускает, что Вашингтон возвращается к политике, которую вел экс-президент Джо Байден. В данный момент Москва якобы действует в промежуточной стратегии между вторым и третьим вариантами, заключили авторы материала. 

За последние недели отношения Москвы и Вашингтона ухудшаются. Так, Трамп выдвинул России ультиматум сроком на 50 дней, в рамках которого потребовал заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт товаров из России

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Москва рассматривает три сценария развития отношений к США и решения украинского конфликта. Они зависят от действий американского лидера Дональда Трампа, пишет немецкая газета Spiegel. «Путин осведомлен о непредсказуемости американского лидера и внес коррективы в свою тактику. <...> В Кремле рассматриваются три варианта поведения в отношении Трампа», — пишет газета.  Первый вариант рассчитывает, что глава Белого дома примет условия Москвы по Украине и навяжет их Киеву и Европе. Во втором сценарии США уменьшат свое участие в урегулировании конфликта и переложат ответственность на Брюссель и Украину. Наконец, в третьем варианте Кремль допускает, что Вашингтон возвращается к политике, которую вел экс-президент Джо Байден. В данный момент Москва якобы действует в промежуточной стратегии между вторым и третьим вариантами, заключили авторы материала.  За последние недели отношения Москвы и Вашингтона ухудшаются. Так, Трамп выдвинул России ультиматум сроком на 50 дней, в рамках которого потребовал заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт товаров из России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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