В США предположили, что будет делать Россия после ультиматума Трампа

В течение отведенного президентом США Дональдом Трампом срока Россия сможет дополнительно укрепить свои позиции на переговорах. К такому выводу пришли журналисты издания Advance.
«Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует „немедленного“ перемирия», — следует из текста.
Ранее Трамп выдвинул России ультиматум сроком на 50 дней, в рамках которого потребовал заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт товаров из России, а также вторичных пошлин в отношении государств, приобретающих российские нефть, газ и другие энергоносители.
Дополнительно президент США сообщил, что достигнута договоренность между США и Европейским союзом о поставках американского вооружения Украине. При этом финансирование этих поставок будет возложено на европейские страны. В будущие поставки предполагается включить не только ракеты, но и зенитные ракетные комплексы Patriot.
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