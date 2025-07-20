Российские пограничники разворачивают мигрантов за экстремистские подписки

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На границе стали выявлять экстремистские подписки
На границе стали выявлять экстремистские подписки Фото:

Пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана, если на их мобильных устройствах есть подписки на каналы террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные паблики. Это следует из судебных материалов за последние полтора года.

В качестве причины отказа во въезде в одном из документов указывается, что гражданин Таджикистана Дилшод А. не прошел пограничный контроль из-за подписок на каналы с проповедями представителей радикальных течений, запрещенных в России. «В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ», — говорится в судебном акте. Кроме того, Дилшод А. просматривал контент, содержащий антироссийскую пропаганду. Текст материалов суда передает ТАСС.

В других случаях у граждан Узбекистана и Таджикистана выявляли подписки на проукраинские каналы, просмотр видео о деятельности террористических организаций и переписки с осуждением действий российских правоохранителей. Например, у гражданина Узбекистана Акмалжона Б. обнаружили историю просмотров каналов религиозных блогеров радикальных взглядов и видео о террористических группировках. Пограничная служба сочла это признаком повышенного интереса к деятельности радикалов и потенциальной угрозой безопасности России.

Более 20 граждан Таджикистана и Узбекистана пытались оспорить решения о запрете въезда в суде, ссылаясь на желание работать или на наличие родственников в России. Однако во всех случаях суд признал действия пограничников законными.

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Пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана, если на их мобильных устройствах есть подписки на каналы террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные паблики. Это следует из судебных материалов за последние полтора года. В качестве причины отказа во въезде в одном из документов указывается, что гражданин Таджикистана Дилшод А. не прошел пограничный контроль из-за подписок на каналы с проповедями представителей радикальных течений, запрещенных в России. «В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ», — говорится в судебном акте. Кроме того, Дилшод А. просматривал контент, содержащий антироссийскую пропаганду. Текст материалов суда передает ТАСС. В других случаях у граждан Узбекистана и Таджикистана выявляли подписки на проукраинские каналы, просмотр видео о деятельности террористических организаций и переписки с осуждением действий российских правоохранителей. Например, у гражданина Узбекистана Акмалжона Б. обнаружили историю просмотров каналов религиозных блогеров радикальных взглядов и видео о террористических группировках. Пограничная служба сочла это признаком повышенного интереса к деятельности радикалов и потенциальной угрозой безопасности России. Более 20 граждан Таджикистана и Узбекистана пытались оспорить решения о запрете въезда в суде, ссылаясь на желание работать или на наличие родственников в России. Однако во всех случаях суд признал действия пограничников законными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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