Российские пограничники разворачивают мигрантов за экстремистские подписки

Пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана, если на их мобильных устройствах есть подписки на каналы террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные паблики. Это следует из судебных материалов за последние полтора года.
В качестве причины отказа во въезде в одном из документов указывается, что гражданин Таджикистана Дилшод А. не прошел пограничный контроль из-за подписок на каналы с проповедями представителей радикальных течений, запрещенных в России. «В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ», — говорится в судебном акте. Кроме того, Дилшод А. просматривал контент, содержащий антироссийскую пропаганду. Текст материалов суда передает ТАСС.
В других случаях у граждан Узбекистана и Таджикистана выявляли подписки на проукраинские каналы, просмотр видео о деятельности террористических организаций и переписки с осуждением действий российских правоохранителей. Например, у гражданина Узбекистана Акмалжона Б. обнаружили историю просмотров каналов религиозных блогеров радикальных взглядов и видео о террористических группировках. Пограничная служба сочла это признаком повышенного интереса к деятельности радикалов и потенциальной угрозой безопасности России.
Более 20 граждан Таджикистана и Узбекистана пытались оспорить решения о запрете въезда в суде, ссылаясь на желание работать или на наличие родственников в России. Однако во всех случаях суд признал действия пограничников законными.
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