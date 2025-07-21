Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО «Фонд Розы Люксембург»

Деятельность НПО «Фонд Розы Люксенбург» признана нежелательной на территории РФ. Об этом заявила генеральная прокуратура РФ.
«Однако истинные цели и задачи фонда, деятельность которого Генпрокуратура России признала нежелательной, очевидны», — указано в материале. Он был опубликован в официальном telegram-канале ведомства.
Как сообщает ведомство, представители немецкой организации занимаются осуществлением антироссийских инициатив, а также распространяют среди молодежи идеи, связанные с радикальной деятельностью иностранных агентов. Помимо этого, члены фонда оказывают содействие в подрыве авторитета российских государственных органов.
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