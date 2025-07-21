Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО «Фонд Розы Люксембург»

Генпрокуратура РФ: НПО «Фонд Розы Люксембург» признан нежелательной организацией
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Организация «Фонд Розы Люксенбург» признан нежелательной организацией на территории РФ из-за реализации антироссийских проектов по всему миру, сообщила Генпрокуратура
Организация «Фонд Розы Люксенбург» признан нежелательной организацией на территории РФ из-за реализации антироссийских проектов по всему миру, сообщила Генпрокуратура Фото:

Деятельность НПО «Фонд Розы Люксенбург» признана нежелательной на территории РФ. Об этом заявила генеральная прокуратура РФ.

«Однако истинные цели и задачи фонда, деятельность которого Генпрокуратура России признала нежелательной, очевидны», — указано в материале. Он был опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

Как сообщает ведомство, представители немецкой организации занимаются осуществлением антироссийских инициатив, а также распространяют среди молодежи идеи, связанные с радикальной деятельностью иностранных агентов. Помимо этого, члены фонда оказывают содействие в подрыве авторитета российских государственных органов.

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Деятельность НПО «Фонд Розы Люксенбург» признана нежелательной на территории РФ. Об этом заявила генеральная прокуратура РФ. «Однако истинные цели и задачи фонда, деятельность которого Генпрокуратура России признала нежелательной, очевидны», — указано в материале. Он был опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Как сообщает ведомство, представители немецкой организации занимаются осуществлением антироссийских инициатив, а также распространяют среди молодежи идеи, связанные с радикальной деятельностью иностранных агентов. Помимо этого, члены фонда оказывают содействие в подрыве авторитета российских государственных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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