Воробьев поддержал идею Матвиенко об уплате взносов за ОМС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил поддержку предложению о введении обязательной уплаты взносов за обязательное медицинское страхование для трудоспособных граждан, не имеющих официального трудоустройства. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Достаточно странно, когда здоровые и способные работать люди не осуществляют страховые отчисления, но при этом пользуются правом на ОМС», — отметил Воробьев в интервью РИА Новости. Он возмутился, что за неработающих людей взносы делают люди, вынужденные вставать каждое утро и трудиться на благо общества.
Валентина Матвиенко выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возложении на трудоспособных граждан, не состоящих в трудовых отношениях, обязанности самостоятельно оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование. По ее мнению, человек, не имеющий официальной работы, способен за два месяца заработать необходимую сумму — порядка 45 тысяч рублей — для внесения соответствующих платежей.
