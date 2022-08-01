Власти РФ обсуждают с бизнесом ограничения на раскрытие данных

Уход участников фондового рынка в тень может помешать инвесторам

01 августа 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Московская биржа рекомендовала эмитентам ценных бумаг публиковать отчетность Фото: Антон Белицкий © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Мосбиржа пересмотрела режим ограничения на раскрытие информации, который правительство ввело в марте для защиты участников фондового рынка от антироссийских санкций. Руководство биржи 1 августа рекомендовало публичным компаниям публиковать отчетность, чтобы у инвесторов была нужная для принятия решений информация. Этот шаг не отменяет, а только корректирует меры правительства по борьбе с последствиями санкций, так как часть ограничений уже неактуальна, рассказали URA.RU эксперты. Ограничения на раскрытие информации премьер-министр Михаил Мишустин ввел своим постановлением от 12 марта. По нему организации-эмитенты получили право не делиться информацией о выпуске ценных бумаг частично или в полном объеме. В пресс-релизе Мосбиржи от 1 августа сказано, что теперь компаниям рекомендуется публиковать годовую и промежуточную финансовую отчетность по российским и международным стандартам, в том числе, сообщать о событиях, способных существенно повлиять на стоимость ценных бумаг. При этом площадка посоветовала компаниям не забывать о санкциях и не публиковать такие сведения, которые могут повысить для них риски. Раскрытие также должно учитывать действующие ограничения для кредитных организаций, которые по указанию Центробанка от 6 марта временно не должны раскрывать часть отчетности. Отсутствие отчетности компаний превращает фондовый рынок в казино Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Режим ограничения на раскрытие информации пересматривается в интересах самих компаний, которые из-за санкционного давления на Россию оказались в сложной ситуации, объяснил URA.RU инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «С одной стороны, они не хотят раскрывать чувствительную информацию о себе, опасаясь новых западных санкций, и у них есть на это право, данное главой правительства. С другой стороны, они являются публичными акционерными обществами и привлекают капитал на рынке. Мосбиржа стремится сохранить и развивать в России качественный фондовый рынок. Однако для инвесторов в акции отсутствие отчетности компаний — это как отсутствие воздуха. И эта проблема превращает фондовый рынок в казино», — заметил эксперт. Действия Московской биржи связаны с ЦБ и соответствуют интересам крупных российских банков, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Это неоднозначная ситуация, когда какая-либо компания не публикует отчетность, но при этом ее акции банки принимают в залог. Здесь видна их заинтересованность, и интерес регулятора, хотя сам Центробанк заявлений не делал. Без публикации отчетности компаний, как минимум, будут проблемы по сделкам РЕПО, по ломбардному списку. Что касается рисков, то большинство из них уже и так реализовалось, и нет особых причин не начать отчетность снова публиковать. Интересы инвесторов тоже учитываются, но я думаю, они тут не на первом месте», — сказал финансист. Статья по теме В ЦБ и Минфине обсуждают защиту инвесторов от новых санкций Ограничения и учет санкционных рисков неизбежно будут сопровождать российские компании в текущих условиях, хотя их применение может быть избирательным, заявил в беседе с URA.RU член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Фондовый рынок регулируется Центробанком, но часть инструментов финансовой политики находится в руках правительства, поэтому постановление Мишустина о праве компаний не раскрывать определенную информацию остается в силе. Это и оправданно, и ожидаемо в контексте действий недружественных стран, хоть и ограничивает фондовый рынок. Все компании сейчас стоят перед выбором, что раскрывать, а что нет, ссылки на прежние правила и нормы больше не актуальны, просто приходится защищаться», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мосбиржа пересмотрела режим ограничения на раскрытие информации, который правительство ввело в марте для защиты участников фондового рынка от антироссийских санкций. Руководство биржи 1 августа рекомендовало публичным компаниям публиковать отчетность, чтобы у инвесторов была нужная для принятия решений информация. Этот шаг не отменяет, а только корректирует меры правительства по борьбе с последствиями санкций, так как часть ограничений уже неактуальна, рассказали URA.RU эксперты. Ограничения на раскрытие информации премьер-министр Михаил Мишустин ввел своим постановлением от 12 марта. По нему организации-эмитенты получили право не делиться информацией о выпуске ценных бумаг частично или в полном объеме. В пресс-релизе Мосбиржи от 1 августа сказано, что теперь компаниям рекомендуется публиковать годовую и промежуточную финансовую отчетность по российским и международным стандартам, в том числе, сообщать о событиях, способных существенно повлиять на стоимость ценных бумаг. При этом площадка посоветовала компаниям не забывать о санкциях и не публиковать такие сведения, которые могут повысить для них риски. Раскрытие также должно учитывать действующие ограничения для кредитных организаций, которые по указанию Центробанка от 6 марта временно не должны раскрывать часть отчетности. Режим ограничения на раскрытие информации пересматривается в интересах самих компаний, которые из-за санкционного давления на Россию оказались в сложной ситуации, объяснил URA.RU инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «С одной стороны, они не хотят раскрывать чувствительную информацию о себе, опасаясь новых западных санкций, и у них есть на это право, данное главой правительства. С другой стороны, они являются публичными акционерными обществами и привлекают капитал на рынке. Мосбиржа стремится сохранить и развивать в России качественный фондовый рынок. Однако для инвесторов в акции отсутствие отчетности компаний — это как отсутствие воздуха. И эта проблема превращает фондовый рынок в казино», — заметил эксперт. Действия Московской биржи связаны с ЦБ и соответствуют интересам крупных российских банков, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Это неоднозначная ситуация, когда какая-либо компания не публикует отчетность, но при этом ее акции банки принимают в залог. Здесь видна их заинтересованность, и интерес регулятора, хотя сам Центробанк заявлений не делал. Без публикации отчетности компаний, как минимум, будут проблемы по сделкам РЕПО, по ломбардному списку. Что касается рисков, то большинство из них уже и так реализовалось, и нет особых причин не начать отчетность снова публиковать. Интересы инвесторов тоже учитываются, но я думаю, они тут не на первом месте», — сказал финансист. Ограничения и учет санкционных рисков неизбежно будут сопровождать российские компании в текущих условиях, хотя их применение может быть избирательным, заявил в беседе с URA.RU член общественного совета при Минфине, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Фондовый рынок регулируется Центробанком, но часть инструментов финансовой политики находится в руках правительства, поэтому постановление Мишустина о праве компаний не раскрывать определенную информацию остается в силе. Это и оправданно, и ожидаемо в контексте действий недружественных стран, хоть и ограничивает фондовый рынок. Все компании сейчас стоят перед выбором, что раскрывать, а что нет, ссылки на прежние правила и нормы больше не актуальны, просто приходится защищаться», — заключил эксперт.