Как Россия получила козырь в санкционной войне с США и ЕС

Экс-замминистра Холод: Западу грозит новый миграционный кризис

03 ноября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Зерно стало козырем России в противостоянии с Западом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России используют рекордные запасы зерна для усиления своей переговорной позиции со странами Запада. Как объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод, поставки агропродукции имеют большее значение, чем принято думать, поэтому Москву буквально завалили требованиями участвовать в зерновой сделке с Украиной и ООН. По его словам, без российского зерна Запад может ждать новый миграционный кризис. — Зерновая сделка бурно обсуждается все последние дни, об этом ежедневно говорят в США, Евросоюзе, Турции, арабских странах, ООН и даже в НАТО. Все они хотят от России согласия на продолжение поставок. Почему именно вокруг агропродукции начался такой ажиотаж? — Дело в том, что зерно — это особенный товар, который хотя и производится по всему миру, но на международном рынке продается в ограниченном количестве. Спрос на продукты не эластичный, ведь люди не могут не есть. В мире более 100 миллионов человек живут на грани голода, и вопросы цен и поставок зерна для них является в буквальном смысле жизненно важными. Эти люди сосредоточены в беднейших странах, в основном в Африке и Юго-Западной Азии, но неправильно было бы думать, что это проблемы исключительно этих отдельных стран. Голод провоцирует народные восстания, войны и целые потоки беженцев, так что проблемы могут перекинуться и на другие регионы. Запад может получить новый миграционный кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предотвратить их гораздо дешевле, чем бороться с последствиями. Чтобы люди в беднейших странах не голодали, поставки на мировой рынок не должны сокращаться. Емкость международного рынка зерна оценивается в 180-190 млн тонн и постепенно растет вместе с ростом населения планеты, а Россия в этом году благодаря рекордному урожаю могла бы экспортировать 50-55 млн тонн, Украина — еще 20 млн тонн. Это более трети мирового рынка. И в этом году из-за санкций против России и боевых действий в Северном Причерноморье экспорт российского и украинского зерна идет медленнее, чем обычно. Это подстегивает цены и создает реальную угрозу массового голода, а также нового миграционного кризис. Предложение зерна на мировом рынке тоже «не резиновое». Если, к примеру, нефть или газ при отказе от поставок из России еще можно купить, пусть и дороже, то с зерном так не получится. Почти весь объем товарных зерновых культур потребляется там, где они были произведены, крупных экспортеров немного. США, Евросоюз, Канада, в отличие от России, исчерпали возможности наращивать производительность, поскольку их сельское хозяйство уже интенсифицировано до предела — там используется самая современная техника, самые передовые биотехнологии и лучшие удобрения, повышать эффективность больше некуда. Плюс в этом году многим странам не повезло с погодой и урожаем. Вот по всем этим причинам мы и наблюдаем повышенное внимание к зерновой сделке. — Зачем зерновая сделка нужна России? В России в этом году рекордный урожай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — У нас в этом году рекордный урожай в 151 млн тонн зерна, из них 100 млн тонн — пшеница, а внутреннее потребление оценивается в 80-82 млн тонн. Остаток колоссальный и его нужно экспортировать, иначе сельхозпроизводители не получат деньги, внутренний рынок будет разбалансирован и это приведет к спаду производства. Пострадать могут не только производители, ведь сельское хозяйство — это отрасль экономики с большим мультипликатором. Вместе с ней растет или падает занятость населения и множество других отраслей, начиная с транспорта и химии и заканчивая машиностроением. Речь идет о достатке миллионов россиян, поэтому мы видим, какое внимание поддержке сельского хозяйства уделяет правительство. — Как правительство сможет защитить интересы российских потребителей, если экспортерам дадут «зеленый свет» и они нарастят экспорт? — Проблемы внутри страны из-за резкого роста экспорта зерна маловероятны. Во-первых, сейчас этому препятствуют антироссийские санкции на фрахт судов, а большая часть зерна вывозится именно морским путем. Во-вторых, у правительства есть инструмент зернового демпфера, это переменные таможенные пошлины, которые работают так, чтобы до определенного уровня препятствовать вывозу в пользу внутреннего рынка и балансировать интересы потребителей и экспортеров. Кроме того, портовая и транспортная инфраструктура имеет ограниченную пропускную способность и не позволяет быстро вывезти из страны очень много зерна, это «узкое горлышко». Риски того, что «не доедим, но вывезем», в текущей ситуации не очень актуальны. Поэтому сейчас важно не терять времени и загружать инфраструктуру равномерно. — Насколько экспорт агропродукции важен для правительства с точки зрения пополнения госбюджета? Статья по теме Мишустин нашел для России способ заработать в обход санкций — Экспортный потенциал пшеницы при текущих ценах — это десятки миллиардов долларов, а ведь есть еще и другие зерновые культуры — кукуруза, овес, ячмень, и другая агропродукция, в том числе удобрения. Весь экспорт государство облагает пошлинами, а еще бюджет получает налоги от работы компаний агропромышленного комплекса и смежных областей. Конечно, доходы государства здесь в разы меньше, чем от нефти и газа, но они очень важны, тем более что по ненефтегазовому экспорту из-за санкций тоже не все благополучно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России используют рекордные запасы зерна для усиления своей переговорной позиции со странами Запада. Как объяснил URA.RU доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод, поставки агропродукции имеют большее значение, чем принято думать, поэтому Москву буквально завалили требованиями участвовать в зерновой сделке с Украиной и ООН. По его словам, без российского зерна Запад может ждать новый миграционный кризис. — Зерновая сделка бурно обсуждается все последние дни, об этом ежедневно говорят в США, Евросоюзе, Турции, арабских странах, ООН и даже в НАТО. Все они хотят от России согласия на продолжение поставок. Почему именно вокруг агропродукции начался такой ажиотаж? — Дело в том, что зерно — это особенный товар, который хотя и производится по всему миру, но на международном рынке продается в ограниченном количестве. Спрос на продукты не эластичный, ведь люди не могут не есть. В мире более 100 миллионов человек живут на грани голода, и вопросы цен и поставок зерна для них является в буквальном смысле жизненно важными. Эти люди сосредоточены в беднейших странах, в основном в Африке и Юго-Западной Азии, но неправильно было бы думать, что это проблемы исключительно этих отдельных стран. Предотвратить их гораздо дешевле, чем бороться с последствиями. Чтобы люди в беднейших странах не голодали, поставки на мировой рынок не должны сокращаться. Емкость международного рынка зерна оценивается в 180-190 млн тонн и постепенно растет вместе с ростом населения планеты, а Россия в этом году благодаря рекордному урожаю могла бы экспортировать 50-55 млн тонн, Украина — еще 20 млн тонн. Это более трети мирового рынка. И в этом году из-за санкций против России и боевых действий в Северном Причерноморье экспорт российского и украинского зерна идет медленнее, чем обычно. Это подстегивает цены и создает реальную угрозу массового голода, а также нового миграционного кризис. Предложение зерна на мировом рынке тоже «не резиновое». Если, к примеру, нефть или газ при отказе от поставок из России еще можно купить, пусть и дороже, то с зерном так не получится. Почти весь объем товарных зерновых культур потребляется там, где они были произведены, крупных экспортеров немного. США, Евросоюз, Канада, в отличие от России, исчерпали возможности наращивать производительность, поскольку их сельское хозяйство уже интенсифицировано до предела — там используется самая современная техника, самые передовые биотехнологии и лучшие удобрения, повышать эффективность больше некуда. Плюс в этом году многим странам не повезло с погодой и урожаем. Вот по всем этим причинам мы и наблюдаем повышенное внимание к зерновой сделке. — Зачем зерновая сделка нужна России? — У нас в этом году рекордный урожай в 151 млн тонн зерна, из них 100 млн тонн — пшеница, а внутреннее потребление оценивается в 80-82 млн тонн. Остаток колоссальный и его нужно экспортировать, иначе сельхозпроизводители не получат деньги, внутренний рынок будет разбалансирован и это приведет к спаду производства. Пострадать могут не только производители, ведь сельское хозяйство — это отрасль экономики с большим мультипликатором. Вместе с ней растет или падает занятость населения и множество других отраслей, начиная с транспорта и химии и заканчивая машиностроением. Речь идет о достатке миллионов россиян, поэтому мы видим, какое внимание поддержке сельского хозяйства уделяет правительство. — Как правительство сможет защитить интересы российских потребителей, если экспортерам дадут «зеленый свет» и они нарастят экспорт? — Проблемы внутри страны из-за резкого роста экспорта зерна маловероятны. Во-первых, сейчас этому препятствуют антироссийские санкции на фрахт судов, а большая часть зерна вывозится именно морским путем. Во-вторых, у правительства есть инструмент зернового демпфера, это переменные таможенные пошлины, которые работают так, чтобы до определенного уровня препятствовать вывозу в пользу внутреннего рынка и балансировать интересы потребителей и экспортеров. Кроме того, портовая и транспортная инфраструктура имеет ограниченную пропускную способность и не позволяет быстро вывезти из страны очень много зерна, это «узкое горлышко». Риски того, что «не доедим, но вывезем», в текущей ситуации не очень актуальны. Поэтому сейчас важно не терять времени и загружать инфраструктуру равномерно. — Насколько экспорт агропродукции важен для правительства с точки зрения пополнения госбюджета? — Экспортный потенциал пшеницы при текущих ценах — это десятки миллиардов долларов, а ведь есть еще и другие зерновые культуры — кукуруза, овес, ячмень, и другая агропродукция, в том числе удобрения. Весь экспорт государство облагает пошлинами, а еще бюджет получает налоги от работы компаний агропромышленного комплекса и смежных областей. Конечно, доходы государства здесь в разы меньше, чем от нефти и газа, но они очень важны, тем более что по ненефтегазовому экспорту из-за санкций тоже не все благополучно.