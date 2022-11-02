Мишустин нашел для России способ заработать в обход санкций

Премьер-министр Михаил Мишустин нашел способ пополнить бюджет РФ на миллиарды долларов в условиях санкций. Для этого на заседании правительства 2 октября он поручил нарастить производство сельхозпродукции после того, как Россия получила рекордный урожай зерновых — 150,7 млн тонн. Внутреннее потребление России составляет только 82 млн тонн, так что планы властей вырастить больше зерна говорят о намерении увеличить доходы от экспорта, рассказали URA.RU эксперты.
По сравнению с прошлым годом урожай зерновых вырос на 11%, сборы картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса тоже повысились. «Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году. Как отмечал президент, сельское хозяйство — это один из ключевых секторов российской экономики, который не только обеспечивает внутренний рынок, но и вносит свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем», — заявил премьер, открывая заседание правительства.
В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерновых культур
По словам Мишустина, в текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства власти направили около 380 миллиардов рублей. «Нужно помочь агробизнесу и с обновлением техники и оборудования отечественного производства, а также в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки. Рассчитываем, что такой комплексный подход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться», — сказал премьер, потребовав от главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону.
Согласно данным Минсельхоза, по итогам первых девяти месяцев 2022 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России стабильно рос и по сравнению с прошлым годом увеличился на 16%. Продажи других важнейших для внешней торговли товаров, таких как черные металлы или удобрения, в условиях санкций либо не увеличивались, либо продемонстрировали падение. 2 ноября президент Владимир Путин дал указание возобновить участие РФ в зерновой сделке под гарантии Украины не использовать гуманитарные коридоры в военных целях, тем самым устранив основное препятствие для экспорта российского зерна. Все это увеличило значение АПК с точки зрения экспортных доходов России, рассказала URA.RU эксперт в области внешней торговли, доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Плеханов Галина Кузнецова.
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«В сложившихся условиях следует ожидать, что правительство примет меры для стимулирования экспорта зерновых, поскольку предыдущие решения властей в этой сфере были направлены на защиту внутреннего рынка от возможной нехватки продовольствия и снижения продуктовой инфляции. Производители обычно охотнее поставляют свою продукцию на экспорт, но сейчас они ограничены довольно жесткими экспортными пошлинами и низкими закупочными ценами. Если условия по экспорту будут улучшены, то о перспективах продажи зерна за границу можно будет судить яснее», — объяснила Кузнецова
Власти России стремятся занять большую долю мирового рынка зерна, поскольку спрос на нем постоянно увеличивается, сказал в беседе с URA.RU вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Спрос на мировом рынке зерна растет, потому что растет число едоков — население планеты увеличивается. Емкость этого рынка оценивается в 180-200 млн тонн, в ближайшие годы возможен рост еще на 20-25 млн тонн. Те 150,7 млн тонн, о которых отчитался Минсельхоз, — это вес до обработки, а после обработки амбарный вес зерна составит 135-140 млн тонн. Внутреннее потребление в РФ составляет около 82 млн тонн, на экспорт остается примерно 55 млн тонн. Большая часть экспортного зерна из России вывозится морем в Турцию, на Ближний Восток и в Африку, а меньшая часть — сушей в страны Центральной Азии», — рассказал эксперт.
Правительство России позаботилось о наращивании производства зерна потому, что возможности других стран увеличить экспорт ограничены, пояснил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Значительный рост производства возможен только в Северном Причерноморье, то есть в России и на Украине. Другие страны-лидеры по экспорту зерновых уже и так имеют максимальную производительность: США, Франция и Канада используют самую современную технику и все мыслимые удобрения, их почвы не могут дать большой прирост урожая. А вот в России еще есть куда расти и в плане интенсификации производства, и экстенсивно — просто включая в оборот неиспользуемые земли. Вопрос только в закупочных ценах, которые бы устроили аграриев, благоприятной для урожая погоде и устранении препятствий для экспорта», — заключил Холод.
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Премьер-министр Михаил Мишустин нашел способ пополнить бюджет РФ на миллиарды долларов в условиях санкций. Для этого на заседании правительства 2 октября он поручил нарастить производство сельхозпродукции после того, как Россия получила рекордный урожай зерновых — 150,7 млн тонн. Внутреннее потребление России составляет только 82 млн тонн, так что планы властей вырастить больше зерна говорят о намерении увеличить доходы от экспорта, рассказали URA.RU эксперты. По сравнению с прошлым годом урожай зерновых вырос на 11%, сборы картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса тоже повысились. «Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году. Как отмечал президент, сельское хозяйство — это один из ключевых секторов российской экономики, который не только обеспечивает внутренний рынок, но и вносит свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем», — заявил премьер, открывая заседание правительства. По словам Мишустина, в текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства власти направили около 380 миллиардов рублей. «Нужно помочь агробизнесу и с обновлением техники и оборудования отечественного производства, а также в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки. Рассчитываем, что такой комплексный подход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться», — сказал премьер, потребовав от главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону. Согласно данным Минсельхоза, по итогам первых девяти месяцев 2022 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России стабильно рос и по сравнению с прошлым годом увеличился на 16%. Продажи других важнейших для внешней торговли товаров, таких как черные металлы или удобрения, в условиях санкций либо не увеличивались, либо продемонстрировали падение. 2 ноября президент Владимир Путин дал указание возобновить участие РФ в зерновой сделке под гарантии Украины не использовать гуманитарные коридоры в военных целях, тем самым устранив основное препятствие для экспорта российского зерна. Все это увеличило значение АПК с точки зрения экспортных доходов России, рассказала URA.RU эксперт в области внешней торговли, доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Плеханов Галина Кузнецова. «В сложившихся условиях следует ожидать, что правительство примет меры для стимулирования экспорта зерновых, поскольку предыдущие решения властей в этой сфере были направлены на защиту внутреннего рынка от возможной нехватки продовольствия и снижения продуктовой инфляции. Производители обычно охотнее поставляют свою продукцию на экспорт, но сейчас они ограничены довольно жесткими экспортными пошлинами и низкими закупочными ценами. Если условия по экспорту будут улучшены, то о перспективах продажи зерна за границу можно будет судить яснее», — объяснила Кузнецова Власти России стремятся занять большую долю мирового рынка зерна, поскольку спрос на нем постоянно увеличивается, сказал в беседе с URA.RU вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Спрос на мировом рынке зерна растет, потому что растет число едоков — население планеты увеличивается. Емкость этого рынка оценивается в 180-200 млн тонн, в ближайшие годы возможен рост еще на 20-25 млн тонн. Те 150,7 млн тонн, о которых отчитался Минсельхоз, — это вес до обработки, а после обработки амбарный вес зерна составит 135-140 млн тонн. Внутреннее потребление в РФ составляет около 82 млн тонн, на экспорт остается примерно 55 млн тонн. Большая часть экспортного зерна из России вывозится морем в Турцию, на Ближний Восток и в Африку, а меньшая часть — сушей в страны Центральной Азии», — рассказал эксперт. Правительство России позаботилось о наращивании производства зерна потому, что возможности других стран увеличить экспорт ограничены, пояснил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «Значительный рост производства возможен только в Северном Причерноморье, то есть в России и на Украине. Другие страны-лидеры по экспорту зерновых уже и так имеют максимальную производительность: США, Франция и Канада используют самую современную технику и все мыслимые удобрения, их почвы не могут дать большой прирост урожая. А вот в России еще есть куда расти и в плане интенсификации производства, и экстенсивно — просто включая в оборот неиспользуемые земли. Вопрос только в закупочных ценах, которые бы устроили аграриев, благоприятной для урожая погоде и устранении препятствий для экспорта», — заключил Холод.