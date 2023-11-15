Власти РФ назвали основу экономического суверенитета страны

На ее формирование уйдет 7 лет

16 ноября 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утонил планы развития транспортной системы Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Развитие транспортной системы станет основой экономического суверенитета России. Премьер-министр Михаил Мишустин определил ряд ключевых задач, которые помогут создать собственную логистику и независимые транспортные коридоры, тем самым стимулировать другие сферы, объяснили URA.RU эксперты смыслы выступления Мишустина на форуме «Транспорт России» 15 ноября в столичном Гостином дворе. По прогнозам аналитиков, модернизация займет от трех до семи лет. Международный форум-выставка «Транспорт России» в этом году проходят уже в 17 раз. Организаторы сделали акцент на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек развития. Приехав в Гостиный двор, первым делом Мишустин осмотрел выставку новейшей техники и технологий и вручил госнаграды работникам транспорта. Развитие транспортной инфраструктуры ведет к активному росту экономики по всем направлениям Фото: Георгий Бергал © URA.RU Выступая на пленарной сессии форума, Михаил Мишустин говорил о важности транспортной инфраструктуры и ее развитии. «Это ведет к активному росту экономики по всем направлениям», — сказал Мишустин. Он озвучил шесть ключевых задач, которые нужно решить в ближайшее время: Наращивание провозной способности основных логистических коридоров;

Укрепление связанности территорий;

Повышение доступности перевозок;

Достижение полноценного технологического суверенитета;

Транспортная интеграция новых регионов страны;

Подготовка квалифицированных кадров. Мишустин обозначил 6 ключевых задач, которые необходимо решить в транспортной сфере Фото: Георгий Бергал © URA.RU По поручению президента, пропускную способность транспортных коридоров будут увеличивать на восточном, азово-черноморском и каспийском направлениях, которые выходят к Персидскому заливу, сообщил премьер-министр. «Это необходимо для укрепления торговых связей с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, а также со странами Ближнего Востока, Африки, Азии», — сказал Мишустин. Он напомнил и о значимости развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, о создании инфраструктуры Северного морского пути. Мишустин отметил, что регионы нуждаются в обновлении общественного транспорта. «Надо продолжить качественное обновление подвижного состава. Очень важно, чтобы у автопредприятий была возможность заказывать новую современную технику отечественного производства, в том числе работающую на электричестве и на недорогом и экологически чистом топливе. И такие меры сейчас принимаются», — сказал он. Новые поезда начнут перевозку граждан во 2 квартале 2024 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам Мишустина, власти принимают меры для снижения логистических расходов российских компаний. Связано это с тем, что «стоимость доставки товаров и грузов во многом определяет развитие экономики». Транспортная сфера — одна из ключевых в экономике, и ее развитие связано со всеми остальными отраслями, объясняет смыслы выступления Мишустина председатель комитета по транспорту московского отделения организации «Опора России» Игорь Ребельский. Для России с ее огромной территорией вопросы развития автомобильных и железных дорог, морского сообщения имеют особое значение. «Государство понимает значимость всех этих инфраструктурных логистических проектов. Поэтому много серьезных проектов реализуются с опережением сроков, и объекты сдаются чуть раньше. Это — вопросы логистики, а логистические цепочки, логистическая система страны — как некая кровеносная система в организме. Но достижение логистического суверенитета — это достаточно длительный процесс», — пояснил Ребельский. Чем лучше работает логистическая система в стране, тем лучше начинают работать остальные отрасли, объясняют эксперты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Логистика — одна из сфер, которая в России всегда работала без проблем, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин. Это объясняется выгодным географическим положением России. «Логистический суверенитет у нас всегда был. В России имеется транзитный потенциал по автомобильным дорогам. По железным дорогам он всегда присутствовал и будет сохраняться. В морском транспорте мы имеем выход к крупным центрам международной торговли, прежде всего на Тихом океане», — отметил эксперт. По словам Зюзина, то, что транспортные проекты реализуются ускоренными темпами, связано с тем, что у правительства нет возможности откладывать их на потом — экономика в них нуждается уже сегодня. «Это касается реконструкции и модернизации существующих объектов. Прежде всего, железнодорожной инфраструктуры. Дело в том, что экспортный потенциал растет, растут потребности в доставке грузов, а мощностей не хватает», — заключил собеседник агентства. Россия имеет выход к крупным каналам международной торговли, а новые инфраструктурные проекты расширят возможности для бизнеса, считает Павел Зюзин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Условия для интенсивного развития транспортной системы создавались заранее — для этого была существенно упрощена сама процедура запуска сложных инфраструктурных проектов, говорит руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «У властей есть понимание, что необходимо выстраивать внутреннюю сеть — и транспортную, и логистическую, увеличивать складские и портовые мощности — все, что нужно в текущей ситуации. От того, что появятся и заработают новые транспортные коридоры, новые скоростные магистрали, экономика только выиграет. Может быть, в моменте это не даст большого эффекта, но это будет накопленный эффект — вокруг этой инфраструктуры возникнут новые логистические узлы и мощности, повысится связность территорий», — объяснил Кирьян. На воплощение этих планов в жизнь может понадобиться несколько лет, прогнозирует зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Реализация всех транспортных проектов укладывается в среднесрочную перспективу: это примерно 3-7 лет. Но если говорить о стратегическом видении, то развитие транспортной инфраструктуры на ближайшие 20 лет — это одна из приоритетных задач. И здесь мы будем опираться на наших партнеров, с которыми планируем развивать стратегическое сотрудничество, в том числе по развитию трансграничных коридоров», — подытожил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие транспортной системы станет основой экономического суверенитета России. Премьер-министр Михаил Мишустин определил ряд ключевых задач, которые помогут создать собственную логистику и независимые транспортные коридоры, тем самым стимулировать другие сферы, объяснили URA.RU эксперты смыслы выступления Мишустина на форуме «Транспорт России» 15 ноября в столичном Гостином дворе. По прогнозам аналитиков, модернизация займет от трех до семи лет. Международный форум-выставка «Транспорт России» в этом году проходят уже в 17 раз. Организаторы сделали акцент на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек развития. Приехав в Гостиный двор, первым делом Мишустин осмотрел выставку новейшей техники и технологий и вручил госнаграды работникам транспорта. Выступая на пленарной сессии форума, Михаил Мишустин говорил о важности транспортной инфраструктуры и ее развитии. «Это ведет к активному росту экономики по всем направлениям», — сказал Мишустин. Он озвучил шесть ключевых задач, которые нужно решить в ближайшее время: По поручению президента, пропускную способность транспортных коридоров будут увеличивать на восточном, азово-черноморском и каспийском направлениях, которые выходят к Персидскому заливу, сообщил премьер-министр. «Это необходимо для укрепления торговых связей с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, а также со странами Ближнего Востока, Африки, Азии», — сказал Мишустин. Он напомнил и о значимости развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, о создании инфраструктуры Северного морского пути. Мишустин отметил, что регионы нуждаются в обновлении общественного транспорта. «Надо продолжить качественное обновление подвижного состава. Очень важно, чтобы у автопредприятий была возможность заказывать новую современную технику отечественного производства, в том числе работающую на электричестве и на недорогом и экологически чистом топливе. И такие меры сейчас принимаются», — сказал он. По словам Мишустина, власти принимают меры для снижения логистических расходов российских компаний. Связано это с тем, что «стоимость доставки товаров и грузов во многом определяет развитие экономики». Транспортная сфера — одна из ключевых в экономике, и ее развитие связано со всеми остальными отраслями, объясняет смыслы выступления Мишустина председатель комитета по транспорту московского отделения организации «Опора России» Игорь Ребельский. Для России с ее огромной территорией вопросы развития автомобильных и железных дорог, морского сообщения имеют особое значение. «Государство понимает значимость всех этих инфраструктурных логистических проектов. Поэтому много серьезных проектов реализуются с опережением сроков, и объекты сдаются чуть раньше. Это — вопросы логистики, а логистические цепочки, логистическая система страны — как некая кровеносная система в организме. Но достижение логистического суверенитета — это достаточно длительный процесс», — пояснил Ребельский. Логистика — одна из сфер, которая в России всегда работала без проблем, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин. Это объясняется выгодным географическим положением России. По словам Зюзина, то, что транспортные проекты реализуются ускоренными темпами, связано с тем, что у правительства нет возможности откладывать их на потом — экономика в них нуждается уже сегодня. «Это касается реконструкции и модернизации существующих объектов. Прежде всего, железнодорожной инфраструктуры. Дело в том, что экспортный потенциал растет, растут потребности в доставке грузов, а мощностей не хватает», — заключил собеседник агентства. Условия для интенсивного развития транспортной системы создавались заранее — для этого была существенно упрощена сама процедура запуска сложных инфраструктурных проектов, говорит руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «У властей есть понимание, что необходимо выстраивать внутреннюю сеть — и транспортную, и логистическую, увеличивать складские и портовые мощности — все, что нужно в текущей ситуации. От того, что появятся и заработают новые транспортные коридоры, новые скоростные магистрали, экономика только выиграет. Может быть, в моменте это не даст большого эффекта, но это будет накопленный эффект — вокруг этой инфраструктуры возникнут новые логистические узлы и мощности, повысится связность территорий», — объяснил Кирьян. На воплощение этих планов в жизнь может понадобиться несколько лет, прогнозирует зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Реализация всех транспортных проектов укладывается в среднесрочную перспективу: это примерно 3-7 лет. Но если говорить о стратегическом видении, то развитие транспортной инфраструктуры на ближайшие 20 лет — это одна из приоритетных задач. И здесь мы будем опираться на наших партнеров, с которыми планируем развивать стратегическое сотрудничество, в том числе по развитию трансграничных коридоров», — подытожил парламентарий.